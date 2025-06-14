Malatya'da Minibüs Ücretleri Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Minibüs Ücretleri Artacak

Malatya\'da Minibüs Ücretleri Artacak
14.06.2025 14:28
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Minibüsçüler odası, zorluklar nedeniyle şehir içi ücret tarifesinin 30 TL'ye yükseleceğini açıkladı.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, şehir içi minibüs ücret tarifesinin artırılacağını açıkladı. İnce, deprem sonrası Malatya'da yaşanan zorluklara dikkat çekerek, minibüsçü esnafının büyük zarar ettiğini söyledi.

Depremler sonrası yolcu yoğunluğunu kaybettiklerini belirten Başkan İnce, "Depremin üzerinden 2,5 yıl geçti ancak Malatya'nın çarşısı hala inşaat ve şantiye alanı. Bu nedenle yolcu yoğunluğumuzun yüzde 90'ını kaybettik. M ve J plakalı minibüsçü esnafı zararına çalışıyor" dedi.

Vatandaşların zor günlerinde minibüsleri kullanmaya devam etmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten İnce, "Hiçbir mahallede toplu taşımayı aksatmadık" ifadesini kullandı.

Malatya'nın toplu taşımada Türkiye'nin en ucuz illerinden biri olduğunu vurgulayan İnce, " Elazığ'da minibüs tarifesi 20 TL, Malatya'da ise hala 14 TL. Elazığ 6 ay önce zam yaptı, biz ise henüz yapmadık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde fiyat düzenlemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Zararda olduklarını kaydeden İnce, "Bir yolcunun maliyeti bize 33-34 TL. Bu yüzden yeni tarifenin 30 TL olması yönünde talebimiz var. Hem esnaf zarar etmesin hem de vatandaşlarımız ekonomik zorluk yaşamasın diye uygun bir fiyat belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni fiyat tarifesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla netleşeceğini ifade eden İnce, sürecin takipçisi olduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Minibüs Ücretleri Artacak - Son Dakika

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