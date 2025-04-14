Malatya İçin Afet Bölgesi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya İçin Afet Bölgesi Talebi

Malatya İçin Afet Bölgesi Talebi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, zirai don sonrası Malatya'nın afet bölgesi ilan edilmesi için başvurdu.

14.04.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaşanan zirai don sonrası Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara resmi başvuruda bulunduklarını belirtti.

Yaşanan zirai don sonrası Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara resmi başvuruda bulunduklarını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yaşadığımız don afetinin getireceği ekonomik kaybı kaldıracak güçte değiliz. Üreticimiz başta olmak üzere şehrimizin ekonomik kaybının tespiti ve desteği için afet bölgesi ilan edilmesi şarttır. Talebimizi resmi olarak ilettik, sürecin takipçisiyiz" dedi.

Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara resmi başvuruda bulunduklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Zirai donun şehrimize verdiği zararın en üst seviyede karşılanması için Malatya'nın 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha talep ediyoruz. Talebimizi sadece sesli olarak dillendirmiyoruz, resmi olarak da girişimlerde bulunduk. Hazırladığımız kapsamlı resmi yazımızı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız ve ihracatçımızın yanındayız" diye konuştu.

Zirai dondan dolayı yaşanacak ekonomik kaybın bütün şehri olumsuz etkileyeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "12 Nisan gecesi, 6 Şubat sonrası ikinci afeti yaşadık. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olan zirai dondan Malatya olarak derinden etkilendik. Rakımı yüksek ilçelerimizin bazı bölgelerinde -12 dereceyi bulan havada şehrimizdeki tüm kayısılar dondu. Zirai don, sadece kayısıları dondurmadı, ağaçların fizyolojik yapısına da zarar verdi. Bu yıl rekoltemiz sıfıra inecek. 50 binden fazla ailemizin geçimini doğrudan, şehrimizin tamamını da dolaylı yoldan etkilen kayısıda yaşadığımız don afeti ciddi ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirecek. Üstelik kayısı ağaçlarımızın büyük çoğunluğu da sigortasız. Edindiğimiz bilgiye göre; şehrimizde 19 bin 500 adet TARSİM poliçesi kesilmiş. Bu poliçelerin sadece 8 bin 720'si kayısı üreticisi. Kayısı üreticimizin sadece yüzde 20'sinin ağaçlarını sigortalattığını görüyoruz. Üstelik sigorta meslek komitemizden aldığımız bilgiye göre, sigorta yaptıran üreticilerimizin çoğunun sigorta poliçeleri sadece doluyu kapsıyor, zirai donu kapsamıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. TARSİM sigortası yaptıran ve yaptırmayan tüm çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi şarttır. Hala depremde aldığımız yarayı tedavi sürecindeyken, zirai dondan dolay yaşanacak ekonomik kayıp bütün şehri olumsuz etkileyecektir. Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacaktır. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır" dedi. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Afet Bölgesi, Afet Bölgesi, malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya İçin Afet Bölgesi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

13:05 Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu DEM Partili Koçyiğit açıkladı Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
12:45 MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya İçin Afet Bölgesi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement