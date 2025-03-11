Malatya Kayısısından 818 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya Kayısısından 818 Milyon Dolar Gelir

Depremler sonrası Malatya kayısısından 818 milyon dolar gelir elde edildi, 50 bin aile geçimini sağlıyor.

11.03.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kent ekonomisinin can damarı olan kayısıdan, 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve depremlerden sonra ihracat rakamlarındaki artışla birlikte elde edilen gelirin arttığını söyledi.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun Malatya'da bulunduğunu belirten Özcan, 50 bin civarında ailenin geçimini kayısıdan sağladığını ifade etti.

Özcan, depremlerden sonra kayısı ihracat rakamlarının sürekli arttığını ve üretim yapan çiftçinin yüzünün bu anlamda güldüğünü aktardı.

Malatya'nın depremlerde fiziki anlamda çok zor dönemler geçirdiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Özellikle Malatya, diğer illere kıyasla ticaret akslarında daha fazla zarar gördü. Kentte 130 binin üzerinde bağımsız bölüm ve 17 binin üzerinde iş yeri hasar aldı. Ancak kayısı işletmeleri büyük ölçüde zarar görmedi, OSB'lerde ise ciddi bir yıkım yaşanmadı. Buna karşın perakende sektörü büyük kayıplar verdi. 'Şehirde iyi giden ne var?' diye sorulursa, ekonomik ve sosyolojik açıdan kayısı önemli bir rol üstlendi. Deprem sürecinde kayısı, Malatya'ya önemli katkı sağladı."

2 yılda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi

Malatya kayısının bölgeye de önemli katkılar sunduğunu belirten Özcan, binlerce ailenin bu işten geçimini sağladığını vurguladı.

Kayısının bölge ve Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 2 yılda 147 bin 775 ton kayısı ihraç ettik ve toplamda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde ettik. Kayısı, hem ekonomik gelir kaynağı hem de sosyolojik açıdan 50 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına baktığınızda, kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra kayısı çekirdeğinden de gelir elde ediyoruz. Toplamda 7 bin 919 ton kayısı çekirdeği ihraç ettik ve 30 milyon 506 bin dolar gelir sağladık."

Kaynak: AA

Ramazan Özcan, malatya, İhracat, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısından 818 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
18:11 Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
18:01 Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
17:55 Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
17:48 Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:36 Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 13:23:25. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya Kayısısından 818 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.