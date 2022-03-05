Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan hububatta sıkıntı olmadığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan hububatta sıkıntı olmadığını açıkladı Açıklaması

05.03.2022 16:15
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan hububatta sıkıntı olmadığını açıkladı Açıklaması

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, son günlerde hububatla ilgili ciddi anlamda spekülasyonlar olduğunu ancak devletin gerekli planlamayı yaptığını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, son günlerde hububatla ilgili ciddi anlamda spekülasyonlar olduğunu ancak devletin gerekli planlamayı yaptığını belirtti.

Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ticari ilişkilerinin yoğun olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna'dan ciddi anlamda hububat ithalatı yapıldığını, çeşitli ürünlerin de bu ülkelerden ihraç edildiğini dile getiren Özcan, "Son günlerde hububatla ilgili ciddi anlamda spekülasyonlar söz konusu. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Burada endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değil. Şu an Türkiye'de gerek lisanslı depolarda bulunan gerekse Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarında bulunan gerekse özel sektörün depolarındaki buğday ile diğer hububat ürünlerimiz arpa ve mısır gibi ürünlerde sorun yaşanmayacağını Bakanlığın açıkladığı verilerde görüyoruz. " diye konuştu.

Özcan, hububat fiyatlarında kısmı bir artışın söz konusu olabileceğini ifade etti.

Rekoltede artış bekleniyor

Hububatta ilk hasadın Şanlıurfa'da mayıs ayının ortalarında başlayacağına dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Mayıs ayının ortalarına kadar da herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşanmayacak. Bakanlığımızın belirttiği gibi depolarımızda yeterli miktarda hem buğdayımız hem de diğer hububat ürünlerimiz mevcut. Bu yıl önemli miktarda kar yağdı ve bununla beraber yağmur yağışlarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 2022 hububat rekoltesinde ciddi anlamda yükselme bekliyoruz. Bu durum 2022 yılında karşılaşacağımız herhangi bir sıkıntının önünü kesmiş olacak."

Hububat ithalatına ilişkin planların yapılmakta olduğunu söyleyen Özcan, "Rusya ve Ukrayna'daki sıkıntılar devam etse bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunun dışında bir B ve C planıyla yine buğday ve arpa ihtiyacını karşılayabilecek ve ithalatı gerçekleştirebilecek. Planlar şu an yapılıyor. Mevcut buğday ve arpa stoklarımız, 2022 yılının hasat dönemine kadar yetecek ürünümüz var." dedi.

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Ramazan Özcan, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan hububatta sıkıntı olmadığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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