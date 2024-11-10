Malezya ve Göreme'den Turizm İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Malezya ve Göreme'den Turizm İşbirliği

Malezya ve Göreme\'den Turizm İşbirliği

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Malezya kooperatifleri arasında turizm alanında işbirliği başladı.

10.11.2024 11:17
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Malezya'da farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerle Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi arasında turizm faaliyetleri alanında işbirliği çalışması başlatıldı.

Turistik ziyaret için Kapadokya'ya gelen Malezya'daki bazı kooperatif üyeleri, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek kooperatifi olduklarını söyledi.

Turizm sektöründe Kapadokya bölgesini tanıtmak amacıyla bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Durmaz, Malezya'da hizmet, tüketici ve kredi kooperatiflerinden oluşan 15 kişilik heyetle birikimlerini paylaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

Kooperatif olarak uzun süredir bölgede yürüttükleri turistlik faaliyetler hakkında Malezyalı kooperatif üyelerine bilgi veren Durmaz, şöyle konuştu:

"Malezya ile bu alanda daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı arzu ediyoruz ve sürdürülebilir ekonomik işbirliği amacındayız. İlk hedefimiz Göreme ve Kapadokya'yı tanıtmak oldu. Ulusal ve uluslararası fuarlarda ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına büyük katkıda bulunduk. Bugün karşılıklı tanışma ve görüş alışverişinde bulunacağız. Malezya'da turizm alanlarında kurulacak kooperatiflere yardımcı olacağız."

Malezya heyetine başkanlık yapan Prof. Dr. Abdül Razak Chık da Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifinin işleyişini daha yakından görmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlk kez ziyaret ettikleri Kapadokya bölgesinden etkilendiklerini ve kooperatifçiliğin bu denli yaygın olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirten Chık, "Malezya'da kurmayı düşündükleri turizm kooperatifi konusunda Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifinin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Turizm konusunda karşılıklı işbirliği içinde olmak istiyoruz. Buradaki sistemi oraya uyarlayabilirsek çok memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kapadokya, Malezya, Ekonomi, Göreme, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malezya ve Göreme'den Turizm İşbirliği - Son Dakika

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