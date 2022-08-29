"Azamara Journey" Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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"Azamara Journey" Bodrum Limanı'na yanaştı

29.08.2022 13:02
"Azamara Journey" Bodrum Limanı'na yanaştı

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 180 metrelik "Azamara Journey"de çoğunluğu ABD ve İngiliz 388 yolcu ile 385 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Azamara Journey' Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Azamara Journey" Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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