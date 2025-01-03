Manisa'da 6 Aylık Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Ekonomi

Manisa'da 6 aydır üzüm hasadı devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlanan üzüm hasadına 2025 yılında da devam ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlanan üzüm hasadı 2025 yılında da devam ediyor. Örtü altında koruma altına alınan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri 6 aydır ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanırken, sofraları Manisa üzümü tatlandırıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılına ait üzümlerin hasadına 2025 yılının ocak ayının ilk günlerinde de devam ediliyor. Örtü altında üzüm bağlarında adeta açık soğuk hava deposuna andıran bir şekilde dalından kesilen üzümler üzüm üreticisi ve tüccarlar tarafından taze olarak yurdun çeşitli il ve ilçelerinde manavların tezgahlarında yerini almaya devam ediyor.

Örtü altı sistemle koruma altına alınan üzümlerin adeta açık soğuk hava deposu etkisiyle bu zamana kadar kalması nedeniyle üzüm üreticisi Musa Topdemir'in bağından toplanan üzümler tüccarlar tarafından alınarak haftanın 2-3 günü Uşak, Denizli, Antalya ve İzmir gibi illere gönderilerek pazarlardaki yerini alıyor. Topdemir yakın mesafedeki il ve ilçelere de kendi imkanlarıyla üzümünü götürerek satışını yapıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir, "2025 yılının ocak ayını yaşıyoruz. Mahsullerimiz hala dalında, en taze şeklinde organik üzümlerimiz kesime hazır bekliyor. Yakın pazarlara, İzmir, Uşak, Antalya pazarlarına pazarlamaktayız. Üzümün mucizevi bitki olduğunu anlamamız için 6 aydır dalında tazeliğini korumasını gösterebiliriz. Bu mahsuller 2024 yılına ait ama satışımız ve pazarlamamız 2025 yılında oluyor. Bu ayın sonuna kadar da taze üzümleri vatandaşlarımıza organik olarak dalından yedirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sarıgöl'de 2024 yılının temmuz ayında başlayan hasat, ağustos ayında bağların örtü atına alınmasıyla devam etti. Yoğun geçen hasat döneminin ardından bazı üreticiler üzümlerini bağlarda bekletmeyi tercih ederken bazıları da hasadını tamamladı. Sarıgöl Ovasında bir yanda üzüm bağlarında 2025 sezonuna hazırlık için budama çalışmaları yapılırken, bir yandan da örtü altındaki bazı bağlarda sararıp dökülen yaprakların arasında hasat çalışmaları devam ediyor. 2024 sezonu üzümlerinin ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştirilirken, üzümlerin büyük bir bölümü yurtdışı ve yurtiçi pazarlara yaş olarak ulaştırılıyor.