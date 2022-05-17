Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor - Son Dakika
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Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor

17.05.2022 16:04
Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor

Tarımsal kırsal kalkınmaya yaptığı katkı ve desteklerle takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile üreticilerin zirai don olayları karşısında tedbir almasını kolaylaştırırken;

Tarımsal kırsal kalkınmaya yaptığı katkı ve desteklerle takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile üreticilerin zirai don olayları karşısında tedbir almasını kolaylaştırırken; ilaçlama uygulamaları açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğünün işbirliğinde başlayan ve daha sonra diğer kurumların katılımıyla gelişen Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi projesi, başta zeytin ve üzüm üreticileri olmak üzere çiftçilere önemli destekler sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlayan proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa'da şu anda 49 adet erken uyarı sistemi var. Bunların 38 tanesi Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirildi. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, zirai donla mücadelede ve ilaçlama uygulamaları bakımından oldukça önemli. Zirai don riski oluştuğu zaman 6 saat öncesinden sisteme kayıtlı olan çiftçilerimize kısa mesaj iletiliyor. Geçen sene İl Tarım Müdürlüğü tarafından 10 milyonun üzerinde mesaj gönderilerek, üreticilerimiz bilgilendirildi. Bunun yanı sıra Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ilaçlamada doğru zamanın belirlenmesi ve etkin ilaçlamanın yapılmasını hedefleyen bir sistem. İlaçlama tarihlerinin belirlenmesi, üreticinin zararlılarla mücadelesinde gereksiz ve fazla ilaç atmasının önüne geçerek, ekonomik bir kaybın önüne de geçiyor. İl geneline yayarak uygulamaya aldığımız projemiz, üreticilerimizin sahadaki planlamalarını oldukça kolaylaştırıyor. Sistemden bilgi almak ve faydalanmak isteyen üreticilerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine cep telefonu numaralarını kayıt ettirmesi yeterlidir. Vatandaşlarımız ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girerek ilgili bağlantıdan kendi bölgelerindeki hava durumu verilerini elde edebiliyorlar" dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'nin ödüllü bir proje olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'ndan tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemimiz geçtiğimiz yıllarda 500 bin liralık bir ödül aldı. Bu açıdan projemizin başarılı olduğu kanıtlandı. Bunun yanı sıra 12 Nisan 2022 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği toplantıda sisteme ilişkin bakanlık yetkililerine bir sunum gerçekleştirdiler. Sistemin il genelinde uygulanması noktasında Manisa en başarılı il olarak diğer illere örnek olduğu geri bildirimini aldık. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemini daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor
Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor
Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor

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Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor - Son Dakika


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