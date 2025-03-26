Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Manisa\'da Altyapı Projeleri İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen altyapı projeleri kapsamında Muradiye ve Kırkağaç bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Projeler, bölgenin altyapı sorunlarını çözmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

26.03.2025 16:45  Güncelleme: 16:47
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen altyapı projesinin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın nüfus olarak en büyük mahallesi olan Muradiye'nin tamamını kapsayan altyapı çalışmaları, atıksu arıtma tesisi ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon, içme suyu hattı ve içme suyu deposu projesi için çalışmalar devam ediyor.

Projeye ilgi gösteren firmalar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve çalışma yapılacak alanlarda incelemeler gerçekleştirildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, projelerin teknik detayları firma yetkilileri ile paylaşıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir'in de katıldığı toplantıda, projelerin nasıl ilerleyeceği ve yapılacak işlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi verildi. Sunumun ardından, Muradiye bölgesinde incelemeler gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa'nın olmazsa olmaz projesi olarak nitelendirdiği proje ile şehrin altyapı sorunlarını çözmek ve bölge halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak hedefleniyor. Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin, bölgedeki yaşam kalitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Dünya Bankası, Belediye, Kırkağaç, Ekonomi, manisa, Finans, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Altyapı Projeleri İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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