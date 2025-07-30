Manisa\'da Erken Üzüm Hasadı Başladı

Türkiye'nin kuru üzüm ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Manisa'da, 2025 yılı üzüm hasadı erken çeşitlerle başladı. Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi'nde üretici Adil Yasin'e ait 20 dekarlık bağda Early Sweet cinsi üzümde ilk kesim gerçekleştirilirken, kesilen üzümler kurutulmak üzere sergilere yerleştirilmeye başlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Recepli ve Kışlalı mahallelerinden gelen işçiler, sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarında hasada başladı. Kesilen üzümler daha sonra kurutulmak üzere sergi alanlarına taşındı. Üzüm bağlarında başlayan hummalı hasat çalışmaları, ovada renkli görüntülere sahne oldu.

"Zarar taban arazilerde yoğun, eğimli araziler kurtuldu"

Üretici Adil Yasin, "Manisa'nın ilk hasadını yapmaktayız. Üzümümüz Early Sweet cinsi. Sultaniye'ye göre yaklaşık bir ay erken hasat ediliyor. Bu sene bölgemizde ciddi soğuklar oldu. Ancak arazimiz eğimli olduğu için don zararı bizi teğet geçti. Üzüm verimimizden memnunuz. Manisa genelinde ise yüzde 80-90 oranında don zararı yaşandı. Taban bölgelerdeki kayıpları TARSİM karşılayacak inşallah" dedi.

"Devlet desteği üreticiye moral verir"

Hasada başladıkları üzüm çeşidinden memnun olduklarını belirten Yasin, "Şu an 20 dekarlık bir alanda hasat yapıyoruz. İşçi sayımız 16 ila 18 arasında değişiyor. Sultaniye hasadına geçildiğinde bu sayı artacaktır. Hükümetimizin çiftçiye daha fazla destek vermesini bekliyoruz. Çiftçi olarak yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizim işimiz doğayla, her yıl farklı zorluklarla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa, kuru üzümden yılda ortalama 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, erkenci çeşitlerle başlayan hasat sezonunun önümüzdeki günlerde Sultaniye çeşidiyle devam etmesi bekleniyor. - MANİSA