Manisa\'da Evlerde Salça Yapımı Renkli Görüntüler Oluşturuyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evlerde yapımına yoğun bir şekilde devam edilen domates ve biber salçalarının güneşte suyunu çekmesi için sinilerde evlerin çatılarına bırakılması ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Evlerde hazırlanan domates salçalarının yeterli güneş ışığı alması için siniler açık havada masa üzerlerine, divan üzerine yada yüksek olan beton teraslara konulduğu gibi kimileri de evin kiremitleri üzerine koyarak salçaların iyice suyunu çekmesini bekliyorlar. Bu arada içleri salça dolu olan siniler ara sıra kaşıkla karıştırılarak iyice kıvam alması sağlanıyor. Yaklaşık bir hafta güneş altında kalan salçalar daha sonra küçük cam kavanozlara konularak kışın tüketilmek üzere kilerlere kaldırılıyor. - MANİSA