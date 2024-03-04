Manisa\'da Hemzemin Geçit Tehlikesi

Ekonomi

Manisa'nın Muradiye Mahallesi'nde Karaali istikametine giden yol üzerinde bulunan hemzemin geçit mevcuttaki araç trafiği karşısında yetersiz kalırken, bölge halkı özellikle ağır tonajlı araçlarla servis araçlarının aynı güzergahı kullanmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Muradiye bölgesinde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden başlayan trafik karmaşasından şikayetçi. Yakındaki fabrikalara ait tır ve ağır vasıtalarla aynı hemzemin geçidi kullanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, okul servisleriyle aynı geçitten ağır tonajlı araçların geçmesinin de büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Manisa OSB'ye ait olduğu bilinen özel tren yolu üzerindeki hemzemin geçit üzerinden günde binlerce araç geçiyor. Özellikle U dönüşü yapmak zorunda kalan tırların manevrası sırasında trafik tamamıyla tıkanırken, dar bir geçitte binek otomobiliyle tırın dönmesini bekleyen vatandaşlar tırların yan yatmasından, malzemelerini dökmesinden tedirgin olarak bir gün can kaybı yaşanabileceğinden korktuklarını anlattı.

"Üst sokakta başka bir geçit vardı kapatıldı"

Geçmişte sanayi bölgesinin içerisinde kalan ayrı bir hemzemin geçit olduğu, tır ve diğer ağır vasıtaların bu geçidi kullandığı ancak birkaç yıl önce bu geçidin sebep belirtilmeden kapatılarak tüm taşıt trafiğinin konut bölgesindeki geçide yönlendirildiğini kaydeden vatandaşlar, en büyük sorunun sanayi bölgelerine ait tırlarla aynı yeri kullanmak zorunda olduklarını belirtti. Vatandaşlar, tırlar ve diğer ağır taşıtlar için alternatif bir güzergah bulunması durumunda trafik keşmekeşinin de sona ereceğini düşünüyor.

Özel işletilen tren yolunun devlete ait olmamasından dolayı vatandaşların CİMER'e yazdığı yüzlerce başvurunun ise 'Yetkisizlik' nedeniyle işlevsiz kaldığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nin (UKOME) aldığı karar gereği mevcut hemzemin geçidin OSB tarafındaki bir üst sokağından geçit açılması kararı tren yolunun mülk sahibi Manisa OSB tarafından uygulanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin mülkiyetinde olduğu bilinen tren yolundaki çözümün de Manisa OSB tarafından bulunmasını talep eden vatandaşlar, "Bu trafiğin acilen rahatlatılması lazım. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, sabahları işe gidiyoruz, tam geçit üzerinde onlarca kez maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bir gün can kaybı da yaşanacak. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." diye konuştu. - MANİSA