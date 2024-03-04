Manisa\'da Hemzemin Geçit Tehlikesi

Manisa'nın Muradiye Mahallesi'nde Karaali istikametine giden yol üzerinde bulunan hemzemin geçit mevcuttaki araç trafiği karşısında yetersiz kalırken, bölge halkı özellikle ağır tonajlı araçlarla servis araçlarının aynı güzergahı kullanmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.
Muradiye bölgesinde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden başlayan trafik karmaşasından şikayetçi. Yakındaki fabrikalara ait tır ve ağır vasıtalarla aynı hemzemin geçidi kullanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, okul servisleriyle aynı geçitten ağır tonajlı araçların geçmesinin de büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
Manisa OSB'ye ait olduğu bilinen özel tren yolu üzerindeki hemzemin geçit üzerinden günde binlerce araç geçiyor. Özellikle U dönüşü yapmak zorunda kalan tırların manevrası sırasında trafik tamamıyla tıkanırken, dar bir geçitte binek otomobiliyle tırın dönmesini bekleyen vatandaşlar tırların yan yatmasından, malzemelerini dökmesinden tedirgin olarak bir gün can kaybı yaşanabileceğinden korktuklarını anlattı.
"Üst sokakta başka bir geçit vardı kapatıldı"
Geçmişte sanayi bölgesinin içerisinde kalan ayrı bir hemzemin geçit olduğu, tır ve diğer ağır vasıtaların bu geçidi kullandığı ancak birkaç yıl önce bu geçidin sebep belirtilmeden kapatılarak tüm taşıt trafiğinin konut bölgesindeki geçide yönlendirildiğini kaydeden vatandaşlar, en büyük sorunun sanayi bölgelerine ait tırlarla aynı yeri kullanmak zorunda olduklarını belirtti. Vatandaşlar, tırlar ve diğer ağır taşıtlar için alternatif bir güzergah bulunması durumunda trafik keşmekeşinin de sona ereceğini düşünüyor.
Özel işletilen tren yolunun devlete ait olmamasından dolayı vatandaşların CİMER'e yazdığı yüzlerce başvurunun ise 'Yetkisizlik' nedeniyle işlevsiz kaldığı öğrenildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nin (UKOME) aldığı karar gereği mevcut hemzemin geçidin OSB tarafındaki bir üst sokağından geçit açılması kararı tren yolunun mülk sahibi Manisa OSB tarafından uygulanmadığı bilgisine ulaşıldı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin mülkiyetinde olduğu bilinen tren yolundaki çözümün de Manisa OSB tarafından bulunmasını talep eden vatandaşlar, "Bu trafiğin acilen rahatlatılması lazım. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, sabahları işe gidiyoruz, tam geçit üzerinde onlarca kez maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bir gün can kaybı da yaşanacak. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Manisa'da Hemzemin Geçit Tehlikesi - Son Dakika
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.
Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.
Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Oda Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada meslektaşlarının fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, tüm meslektaşlarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.
İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı. Hurma ve zeytin fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'yi buldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. Mısır, İran ve Medine'den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sürülerinde kalite ve verim artışı sağlamak amacıyla damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor. Bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınmada model olduğuna belirterek, "Antalya'da destek verdiğimiz kooperatif sayısını 53'e çıkarttık. Kooperatiflerimizin enerji maliyetlerini yüzde 80'ini karşılıyoruz.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Türk EximBank Malatya Ofisi hizmete girdi. Başkan Sadıkoğlu, ihracatın artması ve Malatya'nın ekonomik gelişimi için yapılan çalışmaların bir parçası olarak Türk EximBank'ın Malatya'ya ofis açılması talebini iletti. Malatya TSO üyelerine hizmet verecek olan ofis, ihracatçılara destek sağlayacak ve ihracat rakamlarının artmasına katkıda bulunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?