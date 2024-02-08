Manisa'da Kanatlı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Kanatlı Çalıştayı Düzenlendi

Manisa\'da Kanatlı Çalıştayı Düzenlendi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen Manisa Kanatlı Çalıştayı'nda sektör paydaşları bir araya geldi. Vali Enver Ünlü, kanatlı eti ve yumurtanın dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, kalite standartlarının arttırılması için çaba sarf edildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, sağlıklı üretim için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti. Çalıştayda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve yeni gelişmeler tartışılacak ve sonuçlar raporlanacak.

08.02.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kanatlı üretim merkezlerinden Manisa'da sektör paydaşlarının katılımıyla Manisa Kanatlı Çalıştayı düzenlendi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılış töreninde konuşan Vali Enver Ünlü, kanatlı eti ve yumurtanın hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Artan tüketime bağlı olarak kanatlı ürünlerinin kalite standartlarının arttırılması için yoğun çaba sarf edildiğini anlatan Ünlü, "Bizler üretimin bu denli yoğun olduğu ilimizde, dünya standartlarının üzerinde bir üretim yapmaya gayret ediyor, tüketicimizin sağlıklı gıda tüketebilmesi için üretimin her aşamasında kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de sektör açısından önemli olan bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Türker, "2050 yılında gıda sorunu yaşayacak ülkelerin 50'yi geçeceği söyleniyor. İklim değişikliğinin en fazla tarım alanında olduğunu biliyoruz. Kuraklığın artması tüm sektörleri etkiliyor. Sağlıklı üretim sağlıklı hammadde ile başlar. Bunun için bu çalıştayın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından çalıştaya destek sunan firmalara ve katılımcılara plaket takdim edildi.

Kanatlı sektörünü tüm paydaşlarıyla birlikte sorunlarının, çözüm önerilerinin, fırsatlarının, sektör ile ilgili yeni gelişmelerin tartışıldığı çalıştayda, oturumlarda çıkan sonuçlar, kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    22:07 ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

Türkiye, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kanatlı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Kanatlı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement