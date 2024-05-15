Manisa'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kiraz Hasadı Başladı

Manisa\'da Kiraz Hasadı Başladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kirazların ardından Napolyon ve Salihli cinsi kirazların hasadı başladı. Kirazlar, özenle paketlenerek iç piyasaya ve yurtdışı pazarına gönderiliyor. Manisa kirazı, iriliği, etli yapısı ve tadıyla Avrupa ülkeleri tarafından büyük rağbet görüyor.

15.05.2024 11:15
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Kuzey Yarımküre'de ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da erkenci kirazların ardından tüccarlar tarafından bahçede 150-200 TL arasında alınan Napolyon ve Salihli kirazlarında da hasat başladı. Erkenci kirazları çoğunlukla Arap ülkelerine gönderen Manisa, Napolyon ve Salihli cinsi kirazları Rusya, Polonya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'nın farklı noktalarına ihraç etmeye başladı.

Kuzey Yarımküre'de ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasadı tamamlanan erkenci kirazların ardından tüm dünyanın tercih ettiği Napolyon ve Salihli cinsi kirazlarda hasat başladı. Rekolte geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 olmasına rağmen fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Kiraz bahçesinden 150-200 TL arasında ihracatçılar tarafından alınan kirazlar özenle paketlenerek hem iç piyasaya hem de yurtdışı pazarına gönderiliyor. Manisa'nın önemli tarımsal ihraç kalemlerinden biri olan kiraz, özellikle iriliği, etli yapısı ve tadıyla aranan bir lezzet olarak özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük rağbet görüyor.

Sancaklıbozköy Mahallesinde yıllardır kiraz üreticiliği yapan Hüseyin Çimen, "Sancaklıbozköy'de kiraz üreticisiyim. 2024 kiraz hasadımız devam ediyor. Erkenci kirazlarımızı bitirdik. Şimdi ihracat bölümüne geçtik. Salihli ve Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. Üretime devam ediyoruz. Bu sene rekoltemiz düşük ama kalitemiz bol, hava şartları da iyi gidiyor. Fiyatlarımız da iyi gidiyor. Şu an gayet memnunuz. Erkenci kirazda 15 günlük hasadımız vardı onlar bitti. Uçak kargolarla gönderildi. Şimdi normal ihracatımıza geçtik. Maliyetler yüksek ama fiyatlar bu şekilde giderse herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Geçen sene topladığımızın 3'te biri işçi maliyetine gidiyordu şimdi 5'te bire düştü. Fiyat yüksek olsa da ihracat rakamlarımız iyi gittiği için gayet memnunuz." dedi.

Kirazın nabzının attığı ve çok sayıda tüccarın faaliyet gösterdiği Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında başta kiraz olmak üzere bölgede yetişen meyve alımların yapan ve ihracat eden Tüccar Birol Aydoğdu, "Burada iç piyasa ve ihracat ağırlıklı olarak bulunan tüccarlarımız günlük hasat edilen kirazları almakta. Salihli ve Napolyon cinsi kirazlarımız başta olmak üzere bu bölgede kiraz hasadı devam ediyor. Genellikle Almanya, Rusya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatımız devam ediyor. Şu anda fiyatlarımız 150-200 TL arasında üreticiden kirazı alıyoruz. Hem ilk kiraz hasadının yapıldığı yer olması, hem de kirazın etli ve dolgun olması, kalibresinin büyük olması nedeniyle bu bölgenin kirazı rağbet görüyor" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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