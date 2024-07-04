Manisa'da Üzüm Bağları Beyaz Kanaviçelerle Örtülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Üzüm Bağları Beyaz Kanaviçelerle Örtülüyor

Manisa\'da Üzüm Bağları Beyaz Kanaviçelerle Örtülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları, aşırı sıcaklara, doluya, iri taneli yağmurlara ve tozlara karşı korunmak amacıyla beyaz naylon kanaviçelerle örtülmeye başlandı. Bu sayede üzümler, hasat zamanına kadar tazeliğini korurken doğa olaylarına karşı da tedbir alınmış oluyor. Örtme çalışmaları için her mahallede örtü ekipleri oluşturulmuş ve günlük olarak belirli bir alanın örtme işlemi tamamlanmaktadır.

04.07.2024 10:32
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Manisa'nın dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının üstleri beyaz kanaviçelerle örtülmeye başlandı. Ağustos ayında hasadına başlanacak olan üzümler örtü sayesinde aralık ayının sonuna kadar dalında tazeliğini korurken, doğa olaylarına karşı da tedbir alınmış oluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 120 bin dekarlık alanda yapılan bağcılık faaliyetlerinde bu yıl bağların 100 bin dekarlık alanının beyaz naylon kanaviçe ile örtünme işlemine başlandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm bağlarımız aşırı sıcaklara, doluya, iri taneli yağmurlara ve tozlara karşı korunma amaçlı olarak her yıl temmuz ayının ilk haftasında örtünmeye başlar ve bu çalışmalar ay sonuna kadar devam eder. Hasat bitene kadar kalır. Koruma amaçlı örtülerin ömürleri 2 ve 4 yıl arasında değişiyor." dedi.

Ekipler kuruldu

Sarıgöl'de üzüm bağlarının örtme çalışmaları için her mahallede çok sayıda örtü ekipleri oluşmaya başladı. Ekiplerin genellikle 10-12 kişiden oluştuğunu ifade eden Sarıgöl Emcelli Muhtarı Sezai Küçüközkan, "Sarıgöl'de üzüm bağlarının örtünmesi için ekipler oluştu. Her sabah erkenden çalışmaya başlarlar. Günde dekarına göre iki üç bağın örtme işlemi tamamlanır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüm Bağları Beyaz Kanaviçelerle Örtülüyor - Son Dakika

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