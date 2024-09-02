Ekonomi

Manisa'da üzüm sergilerini yağmur vurdu

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümler çürüme tehlikesinde

MANİSA - Manisa il genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış henüz hasat sezonu devam eden kurutmalık çekirdeksiz Sultani üzüm sergilerini vurdu. Yağış nedeniyle sergi alanları sular altında kalırken nem dolayısıyla üzüm sergileri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış Manisa il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, cadde ve sokakları su bastı. Yağışlar nedeniyle hasat sezonu devam eden dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm sergileri de sular altında kaldı. Kurutmalık olarak boş alanlara serilen üzümler yağış sonrası büyük ölçüde zarara uğrarken, taşıma imkanı güç olan sergilerdeki üzümler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yağışlar en çok Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nd etkili oldu. Üzüm üreticileri sergilerindeki üzümü kurtarmak için formül ararken, çamur nedeniyle kamyonların giremediği domates tarlalarında ürünler sepette kaldı. Hasada ara verilen ilçede topraktaki çamurlu dokunun geçmesi bekleniyor.

"Akşamları uyku uyuyamıyor, yemek yiyemiyoruz"

40 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ancak böyle bir yağış görmediğini söyleyen üzüm üreticisi Sabri Özçelik, "Ben 40 yıldır üzüm çiftçiliği yapıyorum. Gerçekten de büyük afetler gördük ama böylesini hiç görmedik. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bizi mağdur etti. Zemin yaş olduğu sürece üzümün kuruması mümkün değil. Borçlarımızı zar zor ödeyeceğimizi düşünüyorum. Biz devletimizden Ziraat Bankası ve diğer bankalara olan borçlarımızın yapılandırılmasını ya da faizsiz ertelemesini istiyoruz. Söyleyecek söz de bulamıyoruz. Akşamları uyku uyuyamıyor, yemek yiyemiyoruz. Gece geliyoruz sabaha kadar buralarda geziniyoruz. Elimizden yapacak bir şey gelmiyor" dedi.

Çiftçilerin borçlarında erteleme talep ettiklerini söyleyen Kemiklidere Mahalle Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Akdeniz, "Üzümün başkenti olan Saruhanlı bölgemizde Kemiklidere Mahallemizde yoğun bir zarar oldu. Üzümlerimiz çürümeye döndü. Çiftçilerimiz üzüm sergilerinin yerlerini değiştirecek. Zemin uygun olursa kurutabilecek. Üzümden çok mağdur olduk. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Domates, kavun, üzüm hepsi yere vurdu. Borçların ödenmesinin ertelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil"

Yağışın ilçenin tüm alanlarında etkili olduğunu söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış neticesinde üzümün başkenti Saruhanlı'da üzüm sergileri yağmur altında kaldı. Bu da kaliteyi düşerektir. Üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yerinin oynatılması lazım. Ama şu an gördüğümüz sergilerde hareket edecek yer olmadığı için bu şekilde bırakılacak. Üzümün altına bir makara sistemi geçirip üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yoksa üzüm çürümeye döner. İleriki günlerde arılar sarar. Bir şekilde önlem almak zorundayız. Ama tabi afet nihayetinde çok etkili oldu. Yağmur ilçemizin tüm alanlarına yayıldı. Bu tabi en çok Kemiklidere mahallemize genel olarak yoğunlaştı. Buralarda yoğun bir şekilde zarar gözükmekte. Buradan devlet büyüklerimizden buradaki çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışma yapılırsa çiftçimiz bir miktar rahatlamış olur. Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil. Ama çiftçilerimizin de borçları var. Bunun bir şekilde devletimizin ertelemesini bekliyoruz. İnşallah bu konuda sesimizi duyarlar" diye konuştu.