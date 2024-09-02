Manisa'da Üzüm Sergilerini Yağmur Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Üzüm Sergilerini Yağmur Vurdu

Manisa\'da Üzüm Sergilerini Yağmur Vurdu

Manisa'da meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış, kurutmalık çekirdeksiz Sultani üzüm sergilerini sular altında bırakarak çürüme tehlikesi oluşturdu. Özellikle Saruhanlı ilçesinde etkili olan yağış, yolları göle çevirirken, çiftçiler ürünlerini kurtarmak için çözüm arayışına girdi. Üzüm üreticileri, borç ertelemesi talep ediyor ve çiftçilik yapmakta zorlandıklarını vurguluyor.

02.09.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da üzüm sergilerini yağmur vurdu

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümler çürüme tehlikesinde

MANİSA - Manisa il genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış henüz hasat sezonu devam eden kurutmalık çekirdeksiz Sultani üzüm sergilerini vurdu. Yağış nedeniyle sergi alanları sular altında kalırken nem dolayısıyla üzüm sergileri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış Manisa il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, cadde ve sokakları su bastı. Yağışlar nedeniyle hasat sezonu devam eden dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm sergileri de sular altında kaldı. Kurutmalık olarak boş alanlara serilen üzümler yağış sonrası büyük ölçüde zarara uğrarken, taşıma imkanı güç olan sergilerdeki üzümler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yağışlar en çok Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nd etkili oldu. Üzüm üreticileri sergilerindeki üzümü kurtarmak için formül ararken, çamur nedeniyle kamyonların giremediği domates tarlalarında ürünler sepette kaldı. Hasada ara verilen ilçede topraktaki çamurlu dokunun geçmesi bekleniyor.

"Akşamları uyku uyuyamıyor, yemek yiyemiyoruz"

40 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ancak böyle bir yağış görmediğini söyleyen üzüm üreticisi Sabri Özçelik, "Ben 40 yıldır üzüm çiftçiliği yapıyorum. Gerçekten de büyük afetler gördük ama böylesini hiç görmedik. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bizi mağdur etti. Zemin yaş olduğu sürece üzümün kuruması mümkün değil. Borçlarımızı zar zor ödeyeceğimizi düşünüyorum. Biz devletimizden Ziraat Bankası ve diğer bankalara olan borçlarımızın yapılandırılmasını ya da faizsiz ertelemesini istiyoruz. Söyleyecek söz de bulamıyoruz. Akşamları uyku uyuyamıyor, yemek yiyemiyoruz. Gece geliyoruz sabaha kadar buralarda geziniyoruz. Elimizden yapacak bir şey gelmiyor" dedi.

Çiftçilerin borçlarında erteleme talep ettiklerini söyleyen Kemiklidere Mahalle Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Akdeniz, "Üzümün başkenti olan Saruhanlı bölgemizde Kemiklidere Mahallemizde yoğun bir zarar oldu. Üzümlerimiz çürümeye döndü. Çiftçilerimiz üzüm sergilerinin yerlerini değiştirecek. Zemin uygun olursa kurutabilecek. Üzümden çok mağdur olduk. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Domates, kavun, üzüm hepsi yere vurdu. Borçların ödenmesinin ertelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil"

Yağışın ilçenin tüm alanlarında etkili olduğunu söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış neticesinde üzümün başkenti Saruhanlı'da üzüm sergileri yağmur altında kaldı. Bu da kaliteyi düşerektir. Üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yerinin oynatılması lazım. Ama şu an gördüğümüz sergilerde hareket edecek yer olmadığı için bu şekilde bırakılacak. Üzümün altına bir makara sistemi geçirip üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yoksa üzüm çürümeye döner. İleriki günlerde arılar sarar. Bir şekilde önlem almak zorundayız. Ama tabi afet nihayetinde çok etkili oldu. Yağmur ilçemizin tüm alanlarına yayıldı. Bu tabi en çok Kemiklidere mahallemize genel olarak yoğunlaştı. Buralarda yoğun bir şekilde zarar gözükmekte. Buradan devlet büyüklerimizden buradaki çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışma yapılırsa çiftçimiz bir miktar rahatlamış olur. Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil. Ama çiftçilerimizin de borçları var. Bunun bir şekilde devletimizin ertelemesini bekliyoruz. İnşallah bu konuda sesimizi duyarlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Manisa, Tarım, Çevre, Tarım, Çevre, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüm Sergilerini Yağmur Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:44:57. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Üzüm Sergilerini Yağmur Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement