Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı

15.05.2022 14:00
Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı

Mania Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa TSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB 78. Genel Kurulu'na video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

Mania Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa TSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB 78. Genel Kurulu'na video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

TOBB 78. Genel Kurulu, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurula Manisa TSO TOBB Delegeleri Mehmet Yılmaz, Atilla Altuntaş, Çağrı Tuatay, İbrahim Akdoğan, İsmail Çalışkan, Hüseyin Tuncer, Rıfat Emin Uygur, Yahya Caymaz ve Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı katıldı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Genel Kurul ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Üst kuruluşumuz TOBB'un 78. Genel Kuruluna odamız TOBB delegeleri ile birlikte katıldık. Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 78. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyor, iş dünyamızın güçlü sesi olan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine her daim destekte bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği için çok çalışarak hep birlikte kalkınmaya, büyümeye ve ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı
Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı

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İsmail Çalışkan, Mehmet Yılmaz, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika


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