Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor

08.07.2022 14:04
Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendislerine Ticari İHA-1 Dron (insansız hava aracı) pilotluğu eğitimi verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendislerine Ticari İHA-1 Dron (insansız hava aracı) pilotluğu eğitimi verildi.

Kızıltepe'de Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç koordinesinde Ostim Teknik Üniversitesi İHA Eğitmen Pilotu Kürşat Cahit Acar tarafından 44 çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendisine Ticari İHA-1 Dron (insansız hava aracı) pilotluğu eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, İHA-1 dron ehliyeti ile 25 kilograma kadar cihazları kullanabilecek. Eğitim hakkında bilgi veren Ostim Teknik Üniversitesi İHA Eğitmen Pilotu Kürşat Cahit Acar, "Ostim Teknik Üniversitesi adına İnsansız Hava Aracı-1 (İHA-1) ticari pilot lisansı vermeye geldik. Zirai insansız hava aracının (ZİHA) kullanımı ile ilgili eğitime geldik. Burada 25 kilograma kadar İHA kullanımı veren eğitimin sınıfındayız. İHA'lar günümüzde çok geniş alanda kullanılıyor. Gitgide genişleyen bir kullanım alanı var. Bölgenin tarım potansiyeli düşünülürse daha çok zirai alanda kullanımı söz konusu oluyor. Burada pratik uçuşlar yaptırılacaktır" dedi.

Ziraat Mühendisi Mustafa Kılıç da, "Dron ile ilaçlamanın yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz 2021'de dron ile ilaçlamaya başladık. Bu sene buğday sezonunda 20 bin dönüm buğday ilaçladık ve çok faydasını gördük. İHA-1 pilotu yetiştirmek için kurs açtık. Bu eğitimde çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendisleri var. Şanlıurfa, Cizre, Diyarbakır'dan da bayağı katılım var" diye konuştu.

Kursiyerlerden Abdullah Cırık, "Biz burada dron eğitimi görüyoruz. Biz de bunun eğitimini aldıktan sonra kendi arazimizde kullanacağız. Traktörün meydana getirdiği zayiatın önüne geçeceğiz. Dron sayesinde ilaç, mazot ve ürün kaybının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu. - MARDİN

YORUMLAR
500
Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement