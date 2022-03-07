Marketlere raf ve stok denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Marketlere raf ve stok denetimi

07.03.2022 10:05
Marketlere raf ve stok denetimi

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapıldı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapıldı.

Kent merkezinde marketlerde etiket kasa fiyat uygunluğu ve raf ve stok durumu incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda kurallara riayet etmeyen marketlere tutanak tutuldu. Öte yandan denetimler hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz şehir merkezinde yapılan market işletmeler denetimleri neticesinde; işletmelerde satışa arz edilen ürünlerin etiket-kasa fiyat uygunluğu ile raf ve stok durumları kontrol edilmiş olup, konu ile ilgili tutanak tanzim edilip, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiştir. İşletmelere denetimlerin devam edeceği ve yürürlükte olan yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeleri hususunda uyarılar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Marketlere raf ve stok denetimi

YORUMLAR
500
Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu Saltukovaspor Çaycuma Gençlerbirliği karşılaşmasına jandarma müdahelesi Saltukovaspor Çaycuma Gençlerbirliği karşılaşmasına jandarma müdahelesi

Zonguldak, İnceleme, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marketlere raf ve stok denetimi - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Stokçuluk baskınları! Zincir marketler didik didik arandı
10:03 Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirildi
09:59 Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Marketlere raf ve stok denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement