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Marketlerin çirkin etiket oyunu ortaya çıktı! Vatandaşın cebindeki para bu şekilde uçuyor - Son Dakika

Marketlerin çirkin etiket oyunu ortaya çıktı! Vatandaşın cebindeki para bu şekilde uçuyor

14.02.2022 22:10

Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi yapılacağını açıklamasından sonra uygulama bugün başlatıldı. Ancak bazı marketlerin 5 gün önceki fiyatlarına fahiş zam yapıp ürünlerini eskisinden bile zamlı sattıkları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek vermek amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimine gidildiğini açıkladı.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLATILDI

Merakla beklenen uygulama bugün başlatıldı. Önceki gün açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimlere uymayan marketlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirtti. Fakat bazı marketler haksız kazançta yeni bir yol üretti.

3.5 TL'LİK ÜRÜNÜ 4.90 YAPTILAR

Bir market zinciri, 9 Şubat'ta 3.5. TL'ye sattığı ürünü KDV indirimine rağmen bugün 4.90 TL'ye çıkarıp ardından da indirimli olarak 4.60 TL'den satmaya başladı. Aynı markete bugünden itibaren zam geldiği ve çalışanların gün boyunca etiket değiştirdikleri öğrenildi.

Marketlerin etiket oyunu ifşa oldu! Vatandaşın cebindeki para bu yöntemle uçuyor
Marketlerin etiket oyunu ifşa oldu! Vatandaşın cebindeki para bu yöntemle uçuyor
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerin çirkin etiket oyunu ortaya çıktı! Vatandaşın cebindeki para bu şekilde uçuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Marketlerin çirkin etiket oyunu ortaya çıktı! Vatandaşın cebindeki para bu şekilde uçuyor - Son Dakika
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