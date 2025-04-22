Marmaray'da Gece Araç Taşımacılığı

Marmaray hattında araçların yolculuğu böyle görüntülendi

Boğazın altında gece yolculuğu: Marmaray hattında gündüz yolcu, gece araç taşınıyor

İSTANBUL - Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray hattında gece mesaisi kameralara yansıdı. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin yolcuyu taşıyan hat, gece ise boğazın altından araç taşımacılığına ev sahipliği yapıyor.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin dev ulaşım projelerinden Marmaray'ın gece mesaisi görüntülendi. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Bu işlevi en net şekilde gözler önüne seren görüntü, gece saatlerinde gerçekleşen araç taşımacılığıyla kaydedildi. Tuzla'da kaydedilen görüntülerde, yük treninin 20'den fazla vagonla taşıdığı elektrikli Mini Countryman ve BMW marka araçlar dikkat çekti. Bu araçlar, Marmaray'ın tüp geçidini kullanarak boğazın altından Asya yakasına geçiyor ve yolculuklarına devam ediyor.

Marmaray hattı gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen araçların İstanbul'dan İzmit'e doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray'ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçen bu stratejik geçidi kullanarak Asya kıtasına ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Marmaray, hizmete başladığından beri 1,2 milyar yolcu taşıdı

Marmaray, hizmete girdiği 2013 tarihinden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuyu taşıdı. Güzergah, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Çekilen görüntülerde Almanya'dan yola çıkan tren, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. İstanbul'da Marmaray güzergahını ve boğazın altındaki tüp geçidi kullanarak yolculuğunu İzmit Köseköy İstasyonu'nda sonlandırıyor.