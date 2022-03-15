Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde atama - Son Dakika
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Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde atama

15.03.2022 14:57
Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde atama

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde üst düzey atamalar gerçekleşti.

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde üst düzey atamalar gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika bölgelerinde finansal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlara gerçek zamanlı işlem verilerine ve analize dayalı danışmanlık hizmeti veren Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde iki önemli yönetici değişikliği gerçekleşti.

Yaklaşık 10 yıldır Mastercard bünyesinde yer alan Selin Bahadırlı Çağlan, son 3 yıldır Hızlı Büyüyen ve Doğu Avrupa Pazarları İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. Görev süresince 32 pazarın sorumluluğunu başarıyla gerçekleştiren Çağlan, gerçekleştirilen son operasyonel değişikliklerle Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nin EEMEA Bölgesi 81 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Böylece Mastercard Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde İstanbul'da yerleşik olup bu denli geniş bölgesel sorumluluğu olan ilk yönetici olacak.

Mastercard'ın operasyon ve faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştirmek için hayata geçirdiği bölgesel değişikliklerin bir parçası olarak yeni kurulan Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda da üst düzey görev değişimi yaşandı. Mastercard Advisors Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu İş Geliştirme lideri olarak atanan Muin Öztop, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede, Mastercard Danışmanlık hizmetlerinin müşterilere en etkin şekilde ulaştırılmasından sorumlu takımın liderliğini üstlenecek.

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Mastercard, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nde atama - Son Dakika


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