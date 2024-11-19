Mastercard'tan Lighthouse Türkiye Programı

Ekonomi

Mastercard'ın Türkiye'de finansal teknoloji ekosistemini desteklemek amacıyla başlattığı "Lighthouse Türkiye" programına seçilen startuplar, programın açılış etkinliğinde şirketin partnerleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard'ın Türkiye'de fintek ekosistemini desteklemek amacıyla başlattığı Lighthouse Türkiye Programı'na seçilen Assistbox, Crait AI, Masraff, Mono Payments, Sanction Scanner ve TransferChain adlı 6 startup, "Lighthouse Welcome Day" etkinliğinde Mastercard'ın partnerleriyle buluşturdu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ve Mastercard Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, girişimcilik dünyasının önde gelen paydaşları, Mastercard'ın küresel ağı ve uzman mentörleriyle bir araya gelerek startupların büyüme yolculuklarına katkı sağlayacak fikir ve deneyimleri paylaştı.

"Dijital dönüşüm sürecinde girişimcilere destek vermekten mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Mastercard olarak, ekonomilerin yenilikçi fikir ve teknolojilerle gelişen dijital dönüşüm sürecinde girişimcilere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ve Lighthouse programının, bu hedefe uyumlu bir inisiyatif olarak, Türkiye'de hayata geçirildiğini belirtti.

Gürdal, "İskandinav ve Baltık ülkelerinde başlayan bu programı Türkiye'ye kazandırarak, yenilikçi çözümler üreten startup'ların yanında yer almak oldukça heyecan verici. Mastercard'ın küresel ağını, uzmanlığını ve iş ortaklarını startup'larla buluştururken, dijital ekonomiye geçişte Türkiye'nin gösterdiği dinamizmi desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Mastercard Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop da söz konusu programın, küreselde 1 milyar avroyu aşan yatırım ve sayısız işbirliği fırsatı yaratarak finansal teknoloji ekosistemine değer katmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'den seçilen 6 startupın, Mastercard'ın geniş küresel ağı ve güçlü koçluk desteğiyle iş modellerini geliştirirken yeni pazar fırsatlarına ulaşma imkanı bulacağını kaydeden Öztop, "Bu programla Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak ve yerel girişimlerin global pazarlara açılma yolculuklarına destek vermekten büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda yer alan ve jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen girişimler Assistbox, Crait AI, Masraff, Mono Payments, Sanction Scanner ve TransferChain, güçlü iş modelleri, yüksek büyüme potansiyeli ve sektörel yenilikçilikleriyle öne çıkarak Mastercard'ın küresel mentor ağı ve sektörel uzmanlığından faydalanacak.