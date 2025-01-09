MediaMarkt, Kadınların Seçimi Oldu

Ekonomi

MediaMarkt, Türk kadınlarının elektronik perakende sektöründe tercih ettiği markalar arasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İtibar Akademisi'nin Bursa Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Kadın Marka Tercih Endeksi" araştırması, 18-55 yaş aralığındaki kadınların marka tercihlerini ortaya koydu.

23 Eylül-11 Ekim 2024 dönemi arasında gerçekleştirilen araştırmaya, 26 bölgeden 18-55 yaş arası 6468 kadın katıldı. Araştırmada, kadınların elektronik perakende sektöründeki bir numaralı tercihi, MediaMarkt olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, kadınların en çok tercih ettiği marka ünvanını kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Araştırmada, dijitalleşmeye önem veren, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirilen kampanyalarla kadınlara hitap eden markaların daha çok güven algısı oluşturduğuna işaret eden Ünvan, "Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunmak için gösterdiğimiz çabanın özellikle kadınlar tarafından takdir edilmesi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Ünvan, kadınların tercih ettiği ilk marka olmanın, sektörlerine getirdikleri yenilikçi yaklaşımın ve dijitalleşmeye yaptıkları yatırımların karşılıksız kalmadığını gösterdiğine değindi.

Teknolojinin hayatın merkezine yerleştiğini ve kadınların teknolojik ürün alışverişinde de ön planda olduğunu kaydeden Ünvan, "Özellikle çevrim içi platformlardan alışveriş yapan kullanıcıların sayısı, günden güne artıyor. Bu artış eğiliminde kadınların payı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Kadınların hayatı kolaylaştıran, son teknolojiye sahip, yenilikçi ürünleri yakından takip ettiğini ve bu ilgiyi gözlemlediklerini aktaran Ünvan, "Onların bu ilgisi bize de gerek fiziksel gerek çevrim içi alışveriş platformumuz için ilham veriyor. Kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesini önemsiyoruz. Mağazalarımızda en az yüzde 50 kadın çalışan istihdam etmeye devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.