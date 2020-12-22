Son Dakika Mediamarkt Haberleri

- 22.12.2020 12:43 MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi
Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.
- 16.12.2020 17:11 Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedincisi düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın onuncu ve son oturumu gerçekleştirildi.
- 16.12.2020 11:15 MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı
MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.
- 06.12.2020 11:33 Son dakika haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma"nın sonuçları
Edinilen son dakika haberine göre MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.
- 27.11.2020 13:51 MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor
"Şahane Cuma" kampanyasını başlatan MediaMarkt, kampanyasına yeni eklediği ürünlerle teknolojiseverlere yüzde 70'e varan indirimler sunmaya devam ediyor.
- 27.11.2020 11:29 iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta
MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.
- 25.11.2020 10:33 MediaMarkt Türkiye'ye uluslararası ödül
MediaMarkt Türkiye, "Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2020"de "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.
- 24.11.2020 13:01 MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı
MediaMarkt'ın 29 Kasım'a kadar sürecek "Şahane Cuma" kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de teknolojiseverlere her kategoride indirimler sunulacak.
- 20.11.2020 10:49 Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de
Honor, 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro'yu Türkiye'de teknolojiseverlerin beğenisine sundu.
- 19.11.2020 13:13 "Dünyanın Geleceği" oyunu MediaMarkt mağazalarında
MediaMarkt, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ilan edilen 17 küresel amacı çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatan "Dünyanın Geleceği" isimli oyunu Türkiye'de satan tek perakende zincir mağaza oldu.
- 18.11.2020 18:03 7. Perakende Teknolojileri Konferansı
Boyner Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, grup olarak kusursuz müşteri deneyimi sunmak için gerekli bütüncül kanal anlamına gelen Omnichannel yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, "Şu anda bizim boyner.
- 18.11.2020 11:45 MediaMarkt'ın Kasım Fırsatları'nda iPhone SE sürprizi
MediaMarkt, akıllı telefonunu değiştirmek isteyen teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya hayata geçiriyor.
- 17.11.2020 10:45 MediaMarkt "Bekarlar Günü" kampanyasında en çok tercih edilen ürün belli oldu
MediaMarkt "Bekarlar Günü" kampanyasında en çok tercih edilen ürünün kablosuz elektrikli süpürge olduğunu duyurdu.
- 13.11.2020 10:57 Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor
Son dakika ekonomi haberi: Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.
- 11.11.2020 12:21 MediaMarkt'tan "Bekarlar Günü"ne özel kampanya
MediaMarkt, "Bekarlar Günü" kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle teknolojiseverleri indirimli ürünlerle buluşturuyor.
- 29.10.2020 12:25 MediaMarkt'tan 29 Ekim'e özel reklam filmi
Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yılına özel reklam filmi yayımladı.
- 29.10.2020 10:49 MediaMarkt'tan bir günde iki mağaza açılışı
İstanbul Vega'da ve Üsküdar Nev Çarşı'da aynı gün içinde 2 mağaza açan MediaMarkt Türkiye, pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen açılışlarda teknoloji severlere özel indirimler de gerçekleştirildi.
- 28.10.2020 11:23 MediaMarkt bir günde 2 mağaza açacak
MediaMarkt'ın İstanbul Vega ve NevÇarşı'da açılışını gerçekleştirdiği 2 yeni mağaza ile Türkiye'deki mağaza sayısı ise 80'e çıkacak.
- 23.10.2020 16:35 MediaMarkt, Media Awards'ta "En İyi Teknoloji Marketi" seçildi
MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de Teknoloji Marketleri kategorisinin en iyisi seçilerek "Altın Ödüle" layık görüldü.
- 21.10.2020 17:37 "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın üçüncü oturumu gerçekleşti
KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Karaca, "Perakende şirketlerinin teknoloji iş ortakları ile bağlarının daha da güçlendiği bir döneme giriyoruz ve bu daha kritik olacak.
- 21.10.2020 14:59 MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu
MediaMarkt Türkiye'nin düzenlediği MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu.
- 16.10.2020 10:49 MediaMarkt'ta beyaz eşyada yüzde 20 indirim
Elektronik perakendecisi MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya kapsamında tüm beyaz eşya kategorisinde iki veya daha fazla ürün alan tüketicilere yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.
- 14.10.2020 13:23 Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek
MediaMarkt, Türkiye'de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan MediaMarkt Startup Challenge projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor.
- 13.10.2020 10:35 MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor
Avrupa'nın tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn, Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı oldu.
- 03.10.2020 12:27 Xbox'un yeni modelleri MediaMarkt'ta ön siparişe açıldı
MediaMarkt, Microsoft'un oyun platformu Xbox'un yeni modellerini Türkiye'de mediamarkt.com.tr'de ön siparişe açtı.
- 25.09.2020 14:07 MediaMarkt'tan kahveseverlere özel fırsatlar
MediaMarkt Türkiye, Dünya Kahve Günü'nün de yaklaşmasıyla kahveseverlere özel kahve makinelerinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimler gerçekleştiriyor.
- 19.09.2020 12:35 MediaMarkt, futbolseverlerin tüm seyir ihtiyaçları için indirim başlattı
MediaMarkt Türkiye, futbolseverler için 21 Eylül'e kadar başta televizyonlarda olmak üzere tüm seyir ihtiyaçlarında indirimler başlatıyor.
- 19.09.2020 07:38 Evinizdeki sınıfta hayatı kolaylaştırın
1) ÖNEMLİ PARÇALARDANKulaklıkÇevrimiçi derslerde, kulak üstü kulaklıklar sağlıklı bir seçenek. Özge Altınok Lokmanhekim JBL'in JR300 ürününü öneriyor.
- 11.09.2020 13:58 MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti Çağanur Atay Uçtu yönetecek
MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi ve MediaMarkt Türkiye ve İsveç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak sorumluluk alan Çağanur Atay Uçtu, MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti de yönetecek.
- 11.09.2020 11:06 MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı
MediaMarkt Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve normal şartlarda 11 Eylül tarihinde sonlanacak olan MediaMarkt Startup Challenge'20'nin son başvuru tarihi, 2 hafta daha uzatıldı.
- 09.09.2020 10:23 MediaMarkt, kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a girdi
MediaMarkt Türkiye, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter ve Facebook'un ardından kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a mediamarkt_tr kullanıcı adıyla giriş yaptı.
- 01.09.2020 12:25 "MediaMarkt Startup Challenge'20" başvuruları için son 10 gün
MediaMarkt'ın gerçekleştirdiği "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin üçüncü dönemi için başvurular başladı.
- 31.08.2020 11:25 MediaMarkt Avrupa yönetimine Türk yönetici
MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) pozisyonuna MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım getirildi.
- 12.08.2020 17:41 "Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak" paneli
MediaMarkt İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, "MediaMarkt Türkiye olarak, Türkiye'de attığımız bu adım sayesinde bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en yüksek kadın çalışan sayısına sahip ülkeyiz.
- 11.08.2020 12:27 MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı
MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.
- 01.08.2020 08:50 İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Ünlü bir firmadan internet üzerinden akıllı telefon alan Bursalı vatandaş, 5 bin 500 lira ödeme yapmasına rağmen 2 bin 500 liralık telefon gelince neye uğradığını şaşırdı.
- 28.07.2020 09:31 Honor, giyilebilir teknoloji ürünlerini ilk kez MediaMarkt'ta tüketici ile buluşturuyor
Honor, kablosuz kulaklıktan akıllı saat ve bilekliklere uzanan giyilebilir teknoloji ürünlerini MediaMarkt mağazaları ve internet sitesinde tüketicilerle buluşturacağını duyurdu.
- 30.06.2020 11:47 Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini piyasaya sürdü
Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
- 01.06.2020 14:13 MediaMarkt, ülke genelindeki tüm mağazalarını açtı
MediaMarkt Türkiye, bugün itibarıyla ülke genelindeki tüm mağazalarını yeniden açarken, "Güvenle yine birlikteyiz" sloganıyla müşteriler, çalışanlar ve mağaza içinde birçok önlemi devreye aldı.
- 11.05.2020 11:08 Anneler Günü teknoloji satışlarını hızlandırdı
Anneler Günü alışverişinde teknolojiseverlerin tercihi bu sene daha çok akıllı telefon ve elektrikli ev aletlerinden yana olurken, annelerine teknoloji hediye etmek isteyenlerin sepet ortalaması yaklaşık 1.500 TL olarak gerçekleşti.
- 12.04.2020 10:54 OPPO Ekran Kırılmalarını da Garanti Kapsamına Sokuyor
Çinli elektronik üreticisi OPPO, seçili modellerinde, 1 yıl süreyle ekran kırılmaları için garanti vereceğini açıkladı.
- 10.04.2020 11:14 Oppo'dan kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi
30 Nisan tarihleri arasında, belirli online satış noktalarından satın alınacak A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı.
- 26.03.2020 16:05 Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı
Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.
- 24.03.2020 15:05 Evde çalışanların teknolojik ihtiyaçları tek tıkla kapıda
Koronavirüs sebebiyle işlerini evden sürdüren vatandaşların teknolojik ürün ihtiyaçları online kanallar aracılığıyla karşılanıyor.
- 24.03.2020 12:32 MediaMarkt'tan "3 Gün 3 Gece" kampanyası
MediaMarkt, dışarı çıkmadığımız ve her zamankinden daha fazla dijitalleştiğimiz bugünlerde mediamarkt.com.
- 21.03.2020 21:27 MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması
MediaMarkt, yaptığı duyuruda ülke genelinde hizmet verilen tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını bildirdi.
- 21.03.2020 21:04 MediaMarkt koronavirüs sebebiyle geçici olarak mağazalarını kapatıyor
MediaMarkt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.
- 17.03.2020 13:00 MediaMarkt Türkiye'nin yeni CFO'su Spyros Xenos oldu
MediaMarkt Türkiye'nin CFO koltuğuna Spyros Xenos atandı.
- 17.03.2020 12:55 MediaMarkt Türkiye'nin CFO'su değişti
MediaMarkt'ın, Türkiye'deki CFO koltuğuna Spyros Xenos atandığı açıklandı.
- 13.03.2020 11:06 MediaMarkt CLUB'ın yıl dönümüne özel indirim kampanyası
MediaMarkt, hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB'ın birinci yaşına özel indirim kampanyası başlattı.