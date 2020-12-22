Son Dakika Mediamarkt Haberleri

12:43 MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.

17:11 Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedincisi düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın onuncu ve son oturumu gerçekleştirildi.

11:15 MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.

11:33 Son dakika haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma"nın sonuçları Edinilen son dakika haberine göre MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.

13:51 MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor "Şahane Cuma" kampanyasını başlatan MediaMarkt, kampanyasına yeni eklediği ürünlerle teknolojiseverlere yüzde 70'e varan indirimler sunmaya devam ediyor.

11:29 iPhone 12 ön siparişi MediaMarkt'ta MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.

10:33 MediaMarkt Türkiye'ye uluslararası ödül MediaMarkt Türkiye, "Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2020"de "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

13:01 MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı MediaMarkt'ın 29 Kasım'a kadar sürecek "Şahane Cuma" kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de teknolojiseverlere her kategoride indirimler sunulacak.

10:49 Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de Honor, 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro'yu Türkiye'de teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

13:13 "Dünyanın Geleceği" oyunu MediaMarkt mağazalarında MediaMarkt, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ilan edilen 17 küresel amacı çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatan "Dünyanın Geleceği" isimli oyunu Türkiye'de satan tek perakende zincir mağaza oldu.

18:03 7. Perakende Teknolojileri Konferansı Boyner Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, grup olarak kusursuz müşteri deneyimi sunmak için gerekli bütüncül kanal anlamına gelen Omnichannel yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, "Şu anda bizim boyner.

11:45 MediaMarkt'ın Kasım Fırsatları'nda iPhone SE sürprizi MediaMarkt, akıllı telefonunu değiştirmek isteyen teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya hayata geçiriyor.

10:57 Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor Son dakika ekonomi haberi: Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.

12:25 MediaMarkt'tan 29 Ekim'e özel reklam filmi Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yılına özel reklam filmi yayımladı.

10:49 MediaMarkt'tan bir günde iki mağaza açılışı İstanbul Vega'da ve Üsküdar Nev Çarşı'da aynı gün içinde 2 mağaza açan MediaMarkt Türkiye, pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen açılışlarda teknoloji severlere özel indirimler de gerçekleştirildi.

11:23 MediaMarkt bir günde 2 mağaza açacak MediaMarkt'ın İstanbul Vega ve NevÇarşı'da açılışını gerçekleştirdiği 2 yeni mağaza ile Türkiye'deki mağaza sayısı ise 80'e çıkacak.

16:35 MediaMarkt, Media Awards'ta "En İyi Teknoloji Marketi" seçildi MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de Teknoloji Marketleri kategorisinin en iyisi seçilerek "Altın Ödüle" layık görüldü.

17:37 "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın üçüncü oturumu gerçekleşti KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Karaca, "Perakende şirketlerinin teknoloji iş ortakları ile bağlarının daha da güçlendiği bir döneme giriyoruz ve bu daha kritik olacak.

10:49 MediaMarkt'ta beyaz eşyada yüzde 20 indirim Elektronik perakendecisi MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya kapsamında tüm beyaz eşya kategorisinde iki veya daha fazla ürün alan tüketicilere yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

13:23 Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek MediaMarkt, Türkiye'de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan MediaMarkt Startup Challenge projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor.

10:35 MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor Avrupa'nın tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn, Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı oldu.

14:07 MediaMarkt'tan kahveseverlere özel fırsatlar MediaMarkt Türkiye, Dünya Kahve Günü'nün de yaklaşmasıyla kahveseverlere özel kahve makinelerinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimler gerçekleştiriyor.

12:35 MediaMarkt, futbolseverlerin tüm seyir ihtiyaçları için indirim başlattı MediaMarkt Türkiye, futbolseverler için 21 Eylül'e kadar başta televizyonlarda olmak üzere tüm seyir ihtiyaçlarında indirimler başlatıyor.

07:38 Evinizdeki sınıfta hayatı kolaylaştırın 1) ÖNEMLİ PARÇALARDANKulaklıkÇevrimiçi derslerde, kulak üstü kulaklıklar sağlıklı bir seçenek. Özge Altınok Lokmanhekim JBL'in JR300 ürününü öneriyor.

13:58 MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti Çağanur Atay Uçtu yönetecek MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi ve MediaMarkt Türkiye ve İsveç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak sorumluluk alan Çağanur Atay Uçtu, MediaMarkt Türkiye'de e-ticareti de yönetecek.

11:06 MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı MediaMarkt Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve normal şartlarda 11 Eylül tarihinde sonlanacak olan MediaMarkt Startup Challenge'20'nin son başvuru tarihi, 2 hafta daha uzatıldı.

10:23 MediaMarkt, kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a girdi MediaMarkt Türkiye, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter ve Facebook'un ardından kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a mediamarkt_tr kullanıcı adıyla giriş yaptı.

11:25 MediaMarkt Avrupa yönetimine Türk yönetici MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) pozisyonuna MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım getirildi.

17:41 "Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak" paneli MediaMarkt İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, "MediaMarkt Türkiye olarak, Türkiye'de attığımız bu adım sayesinde bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en yüksek kadın çalışan sayısına sahip ülkeyiz.

12:27 MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

08:50 İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ünlü bir firmadan internet üzerinden akıllı telefon alan Bursalı vatandaş, 5 bin 500 lira ödeme yapmasına rağmen 2 bin 500 liralık telefon gelince neye uğradığını şaşırdı.

09:31 Honor, giyilebilir teknoloji ürünlerini ilk kez MediaMarkt'ta tüketici ile buluşturuyor Honor, kablosuz kulaklıktan akıllı saat ve bilekliklere uzanan giyilebilir teknoloji ürünlerini MediaMarkt mağazaları ve internet sitesinde tüketicilerle buluşturacağını duyurdu.

11:47 Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini piyasaya sürdü Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

14:13 MediaMarkt, ülke genelindeki tüm mağazalarını açtı MediaMarkt Türkiye, bugün itibarıyla ülke genelindeki tüm mağazalarını yeniden açarken, "Güvenle yine birlikteyiz" sloganıyla müşteriler, çalışanlar ve mağaza içinde birçok önlemi devreye aldı.

11:08 Anneler Günü teknoloji satışlarını hızlandırdı Anneler Günü alışverişinde teknolojiseverlerin tercihi bu sene daha çok akıllı telefon ve elektrikli ev aletlerinden yana olurken, annelerine teknoloji hediye etmek isteyenlerin sepet ortalaması yaklaşık 1.500 TL olarak gerçekleşti.

10:54 OPPO Ekran Kırılmalarını da Garanti Kapsamına Sokuyor Çinli elektronik üreticisi OPPO, seçili modellerinde, 1 yıl süreyle ekran kırılmaları için garanti vereceğini açıkladı.

11:14 Oppo'dan kırılmalara karşı 1 yıl ekran garantisi 30 Nisan tarihleri arasında, belirli online satış noktalarından satın alınacak A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerinde, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı.

16:05 Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

15:05 Evde çalışanların teknolojik ihtiyaçları tek tıkla kapıda Koronavirüs sebebiyle işlerini evden sürdüren vatandaşların teknolojik ürün ihtiyaçları online kanallar aracılığıyla karşılanıyor.

21:27 MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması MediaMarkt, yaptığı duyuruda ülke genelinde hizmet verilen tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını bildirdi.

21:04 MediaMarkt koronavirüs sebebiyle geçici olarak mağazalarını kapatıyor MediaMarkt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.