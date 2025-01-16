MediaMarkt Startup Challenge 2025'in Kazananı Crait AI - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt Startup Challenge 2025'in Kazananı Crait AI

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MediaMarkt Startup Challenge 2025'te birinci Crait AI, ikinci Corpowid, üçüncü Mol-e oldu.

16.01.2025 21:30
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MediaMarkt Startup Challenge 2025'in birincisi Crait AI oldu

İSTANBUL - MediaMarkt'ın Türkiye'de başlatıp dünyaya açtığı girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 21 ülkeden çeşitli sektörlere ait 232 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı Crait AI oldu. Yarışmada ikinciliği Corpowid, üçüncülüğü ise Mol-e aldı.

Avrupa'nın önde gelen tüketici elektroniği perakendecilerinden MediaMarkt'ın, geleceğin perakende dünyasını bugünün inovatif fikirleriyle geliştirmek amacıyla 7 yıl önce başlattığı Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 21 ülkeden çeşitli sektörlere ait 232 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmada finale kalan 10 girişim 15 Ocak'ta düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapma fırsatı buldu.

Tenity partnerliği ile düzenlenen ve bu yıl Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif tarafından desteklenen MediaMarkt Startup Challenge 2025'in kazananı, belirli sektörlere ve markalara özel olarak tasarlanmış yapay zeka modellerini kullanarak saniyeler içinde yüksek etkileşimli e-ticaret/pazarlama görselleri oluşturan bir çözüm geliştiren Crait AI oldu. İkinciliği ise, epilepsi, disleksi, görme bozuklukları ve bilişsel zorluklar yaşayan bireyler için web sitesi erişilebilirliğini geliştirmek üzere tasarlanmış bir dijital erişilebilirlik widget'ı sunan Corpowid alırken, e-atık sınıflandırmasını otomatikleştirerek, karbon ayak izlerini hesaplayarak ve atık satışları için bir pazar sunarak elektronik atıkları hem çevresel hem de finansal fırsatlara dönüştüren Mol-e üçüncü oldu.

"Perakende sektörünün geleceğini yenilikçi girişimcilerle bugünden şekillendiriyoruz"

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "MediaMarkt olarak tüm çalışmalarımızın temelinde müşterilerimizi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak deneyim şampiyonu olmak yatıyor. Bugün sektörümüzde öncü olmamızı sağlayan güç de her türlü inovasyona açık olmamız ve onu en iyi şekilde kullanmamızdan geliyor. MediaMarkt Startup Challenge'ı da globaldeki bu vizyonumuzu Türkiye'de de hayata geçirmek ve ülkemizdeki girişimleri desteklemek için başlattık. 7 yıl önce perakende sektörüne yenilikçi çözümler geliştiren projeleri aramak üzere yola çıktığımız yarışmamız, artık kapsama alanını genişletti. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu yarışmayı destekleyen, proje sunan, dereceye giren ve heyecanımıza ortak olan herkese MediaMarkt ailesi adına teşekkür ederim" dedi.

"Girişimlerin büyümesi için iş birliği platformu oluşturuyoruz"

Tenity İstanbul Ofis Lideri Sabina Babayeva ise; "Bugün, bizim için 7 yıl önce başlayan inovasyon yolculuğunun yeni bir yılını, unutulmaz bir yolculuğu kutluyoruz. Bu süre zarfında, sayısız inovasyona, binlerce çığır açan çözüme ve MediaMarkt ile girişimler arasında muazzam sayıda iş birliğine tanık olduk. Bu meydan okuma bizim için sadece bir rekabet değil, MediaMarkt ile girişimler arasındaki iş birliği gücünün bir kanıtı. Çünkü inovasyon, MediaMarkt 'ın DNA'sında ve bu tür inovasyon programları aracılığıyla hem girişim ekosistemini besliyoruz hem de girişimlerin büyümeleri ve gelişmeleri için bir iş birliği platformu oluşturuyoruz. Bu sebeple ister girişiminizi desteklemek ister girişim kurucularımızdan ilham almak veya ekosistem liderleriyle ağ kurmak için burada olun, bugün herkesi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette, girişim kahramanlarımızı da bir kez daha alkışlıyorum, çünkü sahne bugün onların" diye konuştu.

MediaMarkt Startup Challenge'a bu yıl başvuran projeler hakkında şu bilgiler verildi:

21 farklı ülkeden 232 başvuru değerlendirildi. Projelerden; 104'ü perakende satış teknolojileri, 65'i kurumsal dijitalleşme yoluyla çalışan deneyimini güçlendirme, 30'u sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri, 26'sı satış sonrası teknolojilerle ilgili girişimler oldu. Geri kalan 7 başvuru ise farklı alanlarda yapıldı.

MediaMarkt Startup Challenge 2025\'in Kazananı Crait AI
Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Mediamarkt, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Startup Challenge 2025'in Kazananı Crait AI - Son Dakika

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