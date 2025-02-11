MediaMarkt'tan Akıllı Telefon Kiralama Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt'tan Akıllı Telefon Kiralama Başarısı

MediaMarkt\'tan Akıllı Telefon Kiralama Başarısı

MediaMarkt, 6 ayda 2000'den fazla akıllı telefon kiralayarak geniş bir müşteri kitlesi elde etti.

11.02.2025 10:33
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Türkiye genelinde tüm mağazalarında akıllı telefon kiralama hizmeti veren MediaMarkt, son 6 aya dair verilerini paylaştı. Akıllı telefon kiralama hizmeti 6 ayda yoğun ilgi görerek Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara'yı da kapsayacak şekilde genişledi. MediaMarkt mağazalarında adet bazında en çok kiralama ise Kayseri, Adana ve Mersin mağazalarında gerçekleşti.

2023 yılından bu yana sunduğu akıllı telefon kiralama hizmetiyle son teknoloji ürünleri tüketiciler için daha erişilebilir hale getiren MediaMarkt, son 6 aya dair verilerini paylaştı. Verilere göre, 2024 yılının temmuz ayından bugüne dek kiralanan akıllı telefon adedi 2 bini buldu. Akıllı telefonların en çok kiralandığı il adet bazında Kayseri olurken; 6 ayda Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara da akıllı telefon kiralama hizmetinden faydalanan iller listesine eklendi.

Ürünler sıfır teslim ediliyor

MediaMarkt'ın sunduğu akıllı telefon kiralama hizmeti ile son 6 ayda en çok talep edilen telefon modelleri iPhone 13 ve Samsung Galaxy A55 oldu. Akıllı telefon kiralama hizmeti ile tüketiciler 24 aya varan vadelerle cihazları kiralayabiliyor. Cihazlar, sıfır ve üretici garantili olarak ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile tüketicilere sunuluyor. Cihaz kiralandığında ürün kutusu ilk kez kullanıcı tarafından açılıyor. Ayrıca kiralama süresince cihaz bedelinin yüzde 70'ine kadar hasarlar ücretsiz karşılanıyor. Bununla birlikte kesintisiz kullanım desteği olarak; arıza durumunda onarım süresince ücretsiz ikame cihaz temin ediliyor. 24 aylık süre sonunda cihazın sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi halinde tüketiciler cihazın teslim anındaki ikinci el bedeli karşılığını nakit teslimat bonusu olarak alabiliyor. Nakit teslimat bonusunu kullanarak yeni cihaz kiralamasıyla (upgrade) devam etmeleri durumundaysa diğer desteklerle beraber indirim olarak kullanabiliyorlar.

2023'ün ortalarında pilot olarak başlayan kiralama hizmeti ile bugüne dek 3 binden fazla sıfır telefon tüketicilerle buluştu. MediaMarkt kiralama süresinin sonunda Smart Kirala cihazları geri alıyor, yenileme merkezi aracılığıyla bakımını yapıyor ve yenilenmiş telefon olarak mağazalarında yeniden tüketicilere sunuyor. Böylece hem yeni telefon üretiminden kaynaklı emisyon oluşumu ve kaynak tüketimi azaltılıyor hem de döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak doğa dostu bir alternatif sunuluyor.

Hediye çekleri ürün kiralamada da kullanılabiliyor

Yapılan açıklamaya göre; MediaMarkt müşterileri, mağazalarda sunulan geri alım hizmetiyle elde ettikleri hediye çeki tutarlarını kiralama hizmetinde indirim olarak kullanabiliyor. Akıllı telefonların yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları da MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Mediamarkt, Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Akıllı Telefon Kiralama Başarısı - Son Dakika

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