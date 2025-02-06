MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Desteği

MediaMarkt\'tan Deprem Bölgesine Eğitim Desteği

MediaMarkt, TEGV ile iş birliği yaparak 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı.

06.02.2025 11:52
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) sponsor olarak 4 Ateşböceği öğrenim birimi bağışlayan MediaMarkt Türkiye, "Eğitimle Daha İyiye" projesi kapsamında bir yılda 5 bin çocuğa destek sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla TEGV ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında 4 Ateşböceği öğrenim tırı bağışlayan şirket, Ekim 2023'ten bu yana Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da faaliyet gösteren bu birimlerle 5 bin çocuğa ulaştı. 2028'e kadar sürmesi planlanan proje ile toplam 24 bin çocuğun eğitim alması hedefleniyor.

MediaMarkt'ın Bilişim ve Tasarım, Bilim ve Sanat Ateşböceği öğrenim tırlarında 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım ve sanat gibi farklı konularda kısa ve uzun dönemli eğitimler gerçekleştiriliyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da konumlanan Ateşböceği öğrenim birimlerinde bir önceki eğitim öğreim döneminde 5 bin çocuk eğitim alırken toplamda 20 bin saat etkinlik yapıldı.

Proje kapsamında depremden etkilenen illerde çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor. Yapay zeka eğitimlerini sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan MediaMarkt, eğitimci ve tasarımcı Bager Akbay ile çocukları yapay zeka atölyelerinde buluşturdu. Ayrıca, Taş-Kağıt-Makas Atölyesi tarafından düzenlenen yaratıcı drama atölyesine katılan Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır, çocuklarla sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek onlara duygularını ifade edebilecekleri bir ortam sundu.

"TEGV ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar 1 yılda 5 bin çocuğa ulaşan projenin MediaMarkt için büyük önem taşıdığını berlirtti.

Acar, "Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarının sekteye uğramaması, yeni beceriler edinerek geleceğe umutla bakmaları için TEGV ile bir iyilik yolculuğuna çıktık. 'Eğitimle Daha İyiye' projemizde, fark yaratan eğitimleriyle öne çıkan, ülkemizdeki her çocuğun ulaşabildiği TEGV ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TEGV'in 30'uncu yılını kutladığı bu dönemin projelerini daha anlamlı kıldığını vurgulayan Acar, "Eğitim alanındaki deneyimleri bize de ışık oluyor. Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımızın eğitime erişimi çok önemli. Onları eğitim yolculuklarında desteklemeyi, yeni becerilerle güçlendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bilinçle, Ekim 2023'ten bu yana aktif olarak devam eden projemizle önümüzdeki yıllar boyunca da 24 bin çocuğun umudu olmayı hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Eğitimin ışığıyla geleceği aydınlatıyoruz"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise vakfın 30'uncu kuruluş yılında, 3,2 milyon çocuğa ücretsiz nitelikli eğitim ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu süreçte MediaMarkt Türkiye'nin önemli bir destekçi olduğunu vurguladı.

Tosyalı, aydınlık bir geleceğin nitelikli eğitimle mümkün olduğu inancıyla ola çıktıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"MediaMarkt Türkiye ailesiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından çalışmaya başladık ve 4 Ateşböceği Öğrenim Birimimizin yapımını destekleriyle tamamlayarak bölgeye yönlendirdik. Sahaya çıktığı günden bu yana deprem bölgesindeki faaliyetlerine devam eden MediaMarkt Ateşböceklerimiz bugüne kadar 5 bin çocuğumuzun yolunu aydınlattı. 'Eğitimle Daha İyiye' projesiyle çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturup aydınlık bir geleceğe kavuşmasına destek olan MediaMarkt Türkiye ailesine içtenlikle teşekkür ederiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Desteği - Son Dakika

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