MediaMarkt'tan Kahve Posalarına Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt'tan Kahve Posalarına Dönüşüm Projesi

MediaMarkt\'tan Kahve Posalarına Dönüşüm Projesi

MediaMarkt Türkiye, kahve posalarını sürdürülebilir biyo-malzeme için ileri dönüştürüyor.

03.03.2025 11:24
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MediaMarkt Türkiye, 'Daha İyiye' sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında Wastespresso iş birliği ile kahve posalarına yeniden hayat veriyor. Geçen yıl şirketin genel merkezinde başlatılan ve ilk kez Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs'tan bu yana 858,49 kilogram kahve posası ileri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

MediaMarkt Türkiye'nin 'Daha İyiye' sürdürülebilirlik vizyonuyla döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezinde başlayan ve bu yıl ilk kez Türkiye'deki ilk konsept mağazası İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs'tan bu yana 858,49 kilogram kahve posası ileri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan ilk sosyal girişimi olan Wastespresso ile iş birliği yapan şirket, kahve posalarını ileri dönüştürerek birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyo-malzemelere dönüştürüyor.

Tech Arena mağazasında 37,26 kilogram posa ileri dönüşüme katıldı

Projeye bu yıl ilk kez dahil edilen İstanbul Marmara Park MediaMarkt Tech Arena mağazasında ise ocak ayı boyunca 37,26 kg kahve posası toplanarak ileri dönüştürüldü. Bu sayede, bir evin yaklaşık bir haftalık elektrik tüketimine eşdeğer karbon salımının önüne geçilerek çevresel etkileri azaltmaya katkı sağlandı.

Kahve posaları sürdürülebilir ürünlere dönüşüyor

MediaMarkt Türkiye Genel Merkezinde başlayarak mağazalara taşınan ileri dönüşüm projesine, şirketin katıldığı etkinlikler de dahil edilerek etkinlik süresince ikram edilen kahvelerin posaları da ileri dönüşüme kazandırılıyor. Düzenli olarak toplanan kahve posaları ileri dönüştürülerek birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyo-malzeme elde ediliyor. İleri dönüştürülmüş ürünler arasında ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, kahve posaları ve atıl talaşlardan üretilen levhalar yer alıyor.

Döngüsel ekonomiye fayda oluşturan bu iş birliğini hayata geçiren şirket, önümüzdeki dönemde diğer mağazalarını da projeye dahil etmeyi planlıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Kahve Posalarına Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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