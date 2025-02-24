MediaMarkt\'tan 8. Çeyrekte Büyüme Başarısı

Ekonomi

MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY AG (CECONOMY) ve MediaMarktSaturn, 2024-25'in ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Üst üste 8 dönemdir karlılığını artıran şirket, zorlu ve yüksek rekabet ortamında başarılı bir performans ortaya koydu. Müşteri memnuniyetini bir önceki yıla göre artıran şirket, ilk çeyrekte satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 9,51 artırarak 7,6 milyar euroya ulaştı.

MediaMarkt Türkiye'nin çatı şirketleri CECONOMY AG (CECONOMY) ve MediaMarktSaturn 2024-2025 döneminin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, grup 2024/25 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek genel piyasa trendinden belirgin bir şekilde ayrıştı. Grup ayrıca Almanya'da da önemli bir büyüme kaydetti.

ECONOMY CEO'su Dr. Karsten Wildberger, "Meyvelerini veren istikrarlı büyüme stratejimiz sayesinde art arda sekizinci çeyrekte de büyüme yolunda ilerliyoruz. Müşterilerimiz sunduğumuz yeniliklerimizi ve hizmetlerimizi takdir ediyor. Amacımız çok net; müşterilerimizin gerek dijitalde gerekse fiziksel mağazada bize mümkün olan her şekilde ulaşabilmesi ve sağladığımız hizmet, uzmanlık ve hız sayesinde kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşayarak kendini her zaman özel hissetmesi. Satış kanallarımıza, mağazalarımıza ve çalışanlarımıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu başarı, bizi stratejimizi tüm hızıyla uygulamayı sürdürmeye ve müşterilerimiz ve hissedarlarımız için cazibemizi korumaya teşvik ediyor" dedi.

8 çeyrektir üst üste karlı büyüme

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2024/25 yılının ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 9,51 oranında artırarak 7,6 milyar euroya yükseltti. Düzeltilmiş FVÖK yıllık bazda yüzde 12,8 artarak 279 milyon euroya ulaştı. Böylece şirket üst üste 8'inci çeyrekte de karlılığını artırdı. Dolayısıyla şirket, bildirilen orta vadeli hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Şirketin büyüyen iş kolları grubun brüt karına yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulunuyor.

CECONOMY CFO'su Dr. Kai-Ulrich Deissner, "Karlılık hedefimizi iyi sonuçlar ve finansal güçle güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürüyoruz. Geleceği bu sağlam temel üzerine inşa ediyoruz: Bir yandan büyüyen iş kollarımızın genişlemesini teşvik ederken, diğer yandan da maliyetlerimizi düşük tutuyor ve serbest nakit akışına odaklanıyoruz" dedi.

Başarılı çok kanallı strateji, büyüyen iş kolları yükselişte

Yapılan açıklamaya göre, Grubun kaydettiği olumlu gelişimin arkasında büyük ölçüde geleneksel bir perakendeciden müşteri merkezli çok kanallı bütünleşik bir platforma doğru gerçekleştirdiği stratejik dönüşüm yatıyor. Fiziki mağaza perakendeciliğinin online hizmetlerle etkili bir şekilde ilişkilendirilmesi ve karlılığa katkıda bulunan tamamlayıcı büyüyen iş kollarının teşvik edilmesi sağlam bir temel oluşturuyor. Hizmetler, Pazaryeri, Perakende Medya ve Özel Marka gibi büyüyen iş kolları, zorlu bir pazar ortamında bile güçlü sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyor.

Müşteriye daha da yakın: Mağaza portföyü daha da genişledi

Şirket ilk çeyrekte mağaza içi satışlarını yüzde 7,2 oranında artırdı. Grup aynı zamanda fiziki mağaza perakendeciliğindeki genişlemesini de sürdürerek Almanya'da eski Gravis mağazalarından ortaya çıkan beş yeni Akıllı Mağaza açtı. Akıllı formatın ayırt edici özelliğini, mağaza trafiğinin yüksek olduğu bir lokasyonda kompakt bir alan ve seçilmiş bir ürün yelpazesi oluşturuyor. Odak noktasında MediaMarktSaturn'ün hizmetleri ve çok kanallı stratejisi bulunuyor. İsviçre'de 19 eski melectronics mağazası MediaMarktSaturn ağına başarıyla entegre edilerek Xpress mağaza formatı altında kompakt yerel tedarikçiler olarak yeniden açıldı. İtalya'da, Bennet süpermarket zinciri ile iş birliği içinde başka bir mağaza içi mağaza açıldı. Şirket bu şekilde henüz marka olarak temsil edilmediği yerlere doğru genişliyor. Yeni mağaza formatlarıyla müşterilerine daha da yakınlaşıyor ve onların ihtiyaçlarına uygun, kişiselleştirilmiş hizmet verebiliyor.

Kişiselleştirilmiş hizmet için yeni ölçüt

MediaMarktSaturn kişiselleştirilmiş hizmetlere özel bir önem veriyor. Hizmet, tüm alışveriş süreci boyunca destek sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, şirketi rakiplerinden ayırdığı gibi, salt çevrimiçi perakendecilere kıyasla kişisel danışmanlık gibi benzersiz bir alanı da öne çıkarıyor. Almanya'daki uygulama ocak ayının sonundan bu yana devam ediyor. İspanya'da ise ilk pilot mağazalar bahar aylarında açılacak. Şirket, konsepti İsviçre'deki tüm ana mağazalara ve Xpress mağazalarına entegre ediyor. Üç ülkede de halihazırda kullanılmakta olan konseptin önemli bir unsurunu da müşterilerin bireysel danışma randevularını önceden rahatça ayarlamalarına olanak tanıyan çevrimiçi randevu sistemi oluşturuyor. Müşteriler, bu sayede minimum bekleme süreleri, kişiselleştirilmiş destek ve özel destekten yerinde faydalanabiliyor.

Çevrimiçi iş kolunda güçlü büyüme

MediaMarktSaturn ilk çeyrekte çevrimiçinde de güçlü ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz çeyrekte çevrimiçinin payı (Pazaryerinin Net Mal Değeri dahil) neredeyse yüzde 29 olurken, şirket 2025/26 mali yılı için yüzde 30'luk bir pay hedefliyor. Çevrimiçi satışlar yaklaşık yüzde 16 artarak 2,1 milyar euroya ulaştı (2023/24 1. Çeyrek: 1,8 milyar euro).

Hizmetler ve Çözümler: Satışlar yüzde 23,6 arttı

Hizmetler ve Çözümler satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 23,6 oranında arttı. Özellikle sigorta, garanti uzatmaları ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik talepte artış kaydedildi.

Pazaryeri de büyüme yolunda

Yaklaşık 1.400 satıcı Pazaryeri'nde 2 milyona yakın ürün sunuyor. Pazaryeri satışları (Brüt Mal Değeri) bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 90 oranında arttı. Yenilenmiş ürünler kategorisi özellikle iyi bir performans göstererek toplam Pazaryeri satışlarının yüzde 10'unu oluşturdu. Finansman hizmeti de büyük ilgi gördü. Müşteriler, Pazaryerinde hemen kişiye özel finansman planları oluşturmalarına ve hemen ödeme yapmak zorunda kalmadan daha büyük alımlar yapmalarına olanak tanıyan ek bir ödeme seçeneğinden de yararlanıyor.

Sürdürülebilir ürün ve hizmetler hızla artıyor

Sürdürülebilirlik, şirketin değerlerinin ayrılmaz bir parçası ve stratejisinin temel taşlarından biridir. Şirket, özel bir alışveriş deneyimi oluşturmayı ve aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 2024/25 yılının ilk çeyreğinde, sürdürülebilir (Betterway - Daha İyiye) ürünlerin satışlardaki payı 13 puanlık bir artış göstererek yüzde 25'e ulaştı. Kullanılmış cihazların iadesini içeren takas teklifi bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 217'lik artışla 42 bin yenilenmiş ürün satıldı.

Güçlü faaliyet performansı

Grup ilk çeyrekte 1,5 milyar euroluk güçlü bir serbest nakit akışı kaydetti. Bunun ana itici gücü ise, net işletme sermayesinin daha da normalleşmesi ve satışların artmasını sağlayan ürün mevcudiyetinin iyileşmesi oldu. Şirket büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Şirket, para birimi ve portföye göre ayarlanmış toplam satışlarda ılımlı bir artış bekliyor. Tüm segmentler buna katkıda bulunacak. Düzeltilmiş FVÖK'ün ise net bir şekilde iyileşmesi bekleniyor. Düzeltilmiş FVÖK'te beklenen iyileşme DACH ve Batı/ Güney Avrupa segmentlerinden kaynaklanıyor. - İSTANBUL