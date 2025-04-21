MediaMarkt'tan Yapay Zeka ile Hızlı İstihdam - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt'tan Yapay Zeka ile Hızlı İstihdam

MediaMarkt\'tan Yapay Zeka ile Hızlı İstihdam

MediaMarkt, yapay zeka ile işe alım süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırıyor.

21.04.2025 10:48
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Müşterilerine sunduğu yapay zeka destekli alışveriş deneyimiyle perakende sektöründe öne çıkan MediaMarkt Türkiye, kendi operasyonlarında da son teknolojiden faydalanıyor. İşe alım süreçlerini yapay zeka entegrasyonlu AI'M Hiring sistemiyle yöneten şirket, yapay zeka tabanlı AI'DA ile ön mülakat sürecini yüzde 66 oranında kısaltırken işe alım süreçlerini de yüzde 78 oranında hızlandırdı.

Yapay zeka teknolojileri perakende sektörünü de dönüştürerek verimliliği artırıyor. Müşterilerini mobil uygulaması, online alışveriş kanalı ve Türkiye genelindeki 102 mağazasında son teknoloji ürünlerle buluşturan MediaMarkt Türkiye, iç operasyonlarına da yapay zekayı entegre ederek süreçlerini hızlandırıyor. İşe alımın ilk aşaması olan ön mülakat süreçlerini yapay zeka entegrasyonlu AI'M Hiring sistemi ile yürüten şirket, giriş ve orta seviye pozisyonlara gelen başvuruları inceledikten sonra uygun adayları yapay zeka tabanlı AI'DA'ya yönlendirerek hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de verimliliğini artırıyor.

CV değerlendirme süresi yarıya indi

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl devreye alınan AI'DA ile bir yılda uzman ve kıdemli pozisyonlarda 21 kişiyi bünyesine katan şirket, ortalama işe alım süresini yüzde 78 oranında hızlandırırken ön mülakat sürecini de yüzde 66 oranında kısalttı. Yapay zeka tabanlı AI'DA, bir yılda yapılan başvurulardan 916 adayı analiz ederek gelen CV'leri değerlendirme süresini yüzde 50 hızlandırdı. Yapay zeka destekli AI'DA sayesinde aday memnuniyet oranı da yüzde 89 olarak ölçümlendi.

Ön mülakat sürecinde adayları AI'DA değerlendiriyor

Şirketin duyurduğu açık pozisyonlara uygun nitelikteki adaylar, e-posta üzerinden yapay zeka destekli işe alım programı AI'M Hiring'e davet ediliyor. Daveti kabul eden adaylar sisteme kaydolup giriş yaptıktan sonra AI'DA'nın bilgilendirme videosuyla karşılaşıyor. Bilgilendirme videosunu izleyen adayın ön mülakat süreci başlatılıyor ve adaya yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular yöneltiliyor. Adaydan gelen yanıtlar çerçevesinde, yetkinliklerine göre yapa zeka tarafından bir "ısı haritası analizi" yapılıyor. Bu ısı haritası analizi de işe alım uzmanlarına kısa bir liste sunarak, ilk 5 sırada yer alan adayların ikinci aşamaya geçmesini ve işe alım yöneticisiyle görüşmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde açık pozisyona aday kişilerin, ön elemeleri titizlikle ele alınırken hem aday hem de işveren için zamandan tasarruf sağlanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Mediamarkt, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Yapay Zeka ile Hızlı İstihdam - Son Dakika

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