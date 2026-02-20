MediaMarkt Türkiye ve TEGV'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MediaMarkt Türkiye ve TEGV'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği

MediaMarkt Türkiye ve TEGV\'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği
20.02.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle deprem bölgesinde çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" programıyla, sahada düzenli işleyen ve ölçülebilir etki yaratan bir eğitim desteği sunmaya devam ediyor. Program kapsamında Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 4 Ateşböceği öğrenim birimi ile bugüne kadar 13 okula, 11.297 çocuğa ulaşıldı.

Depremin hemen ardından bölgeye "bir defalık destek" yerine, çocukların eğitimle bağını koparmayan sürdürülebilir bir modelle katkı sunmayı hedefleyen MediaMarkt Türkiye, bu ortaklığı 4 yıla yayarak 24.000 çocuğa ulaşmayı ve 300.000 öğrenim saatine çıkmayı amaçlıyor. MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun faaliyet gösterdiği 11 ülke arasında bugüne dek hayata geçirilen en büyük toplumsal yatırım olma özelliğini taşıyan program, şirketin toplumsal etki vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye uzun soluklu ve somut katkı sunmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile "Eğitimle Daha İyiye" projesini hayata geçiren MediaMarkt, çocukların nitelikli eğitime erişimine destek olmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından MediaMarkt Türkiye, TEGV'in Ateşböcekleri mobil etkinlik noktası modelini, 4 yeni öğrenim birimi ile güçlendirdi. Sahada kurulan ve bölgedeki okulları gezerek çocuklara ulaşan sürdürülebilir eğitim düzeni ile Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bugüne dek 11 bini aşkın çocuğa umut oldu.

Yapay zekâ atölyeleriyle çocukların dijital becerileri gelişiyor

MediaMarkt'ın desteklediği Ateşböceği öğrenim birimlerinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım, bilim ve sanat gibi farklı alanlarda kısa ve uzun süreli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu öğrenim birimlerinde bugüne dek yaklaşık 146 bin saatlik etkinlik yapıldı. Programın bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri ise Ateşböcekleri öğrenim birimlerine yapay zekânın kalıcı bir içerik olarak dahil edilmesi oldu. Bu yaklaşım; çocuklara yapay zekânın "yerine düşünen" değil, doğru kullanıldığında üretimi büyüten bir araç olduğunu öğretmeyi hedefliyor.

Aralık 2025'te başlatılan Yapay Zekâ Hikâye Etkinliği, bugüne kadar 364 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Atölyelerde çocuklar kendi hikâyelerini yazıyor; karakterleri, duyguyu ve dünyayı tanımlıyor. Programın bir sonraki adımında, atölyelerde üretilen hikâyelerin bir araya getirilerek 2026 sonunda tüm çocukların yararlanabileceği dijital bir çocuk masalları kütüphanesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Farklı illerde çocuklarla sanat ve drama odaklı atölyeler gerçekleştiren Ceyda Düvenci ve Taş-Kağıt-Makas ekibi ile yapay zekâ atölyelerinde çocukları bu teknolojiyle tanıştıran Bager Akbay gibi isimler de projeye katkı sunmaya devam ediyor. TEGV ile Ekim 2023'ten bu yana devam eden projenin önümüzdeki yıllarda 24 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor. Depremin üçüncü yıl dönümünde Hatay'a yapılan ziyarette, MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, projenin önemli kilometre taşlarını paylaştı.

MediaMarkt Türkiye ve TEGV'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği

Hulusi Acar: "Eğitimle Daha İyiye sadece bir proje değil, sürekli büyüyen bir bağ"

Türkiye'nin lider elektronik perakendecisi olarak büyümeyi sadece ticari sonuçlarla değil; çevreye ve topluma değer katan, uzun vadeli etki yaratan bir yaklaşım olarak gördüklerini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Ateşböcekleri TEGV'in çok köklü ve çok değerli bir eğitim modeli. Biz MediaMarkt olarak bu modele, deprem bölgesinde çocukların ihtiyacına odaklanarak somut ve uzun soluklu bir katkı sunmak istedik. Bu projeyi hiçbir zaman 'uzaktan destek' gibi görmedik. İki yıldır ekiplerimiz bölgeye düzenli olarak gidiyor; sahadaki birimleri ziyaret ediyor, içeriklerin sahadaki gerçekliğe uygun gelişmesi için birlikte öğreniyor. Bu sebeple "Eğitimle Daha İyiye" sadece bir proje değil; sahada yaşayan, sürekli güncellenen ve birlikte büyüyen bir bağ haline geldi" dedi.

Hulusi Acar: "Bizim için en büyük kazanım çocukların katılımcı değil, üretici olması"

Programın çocuklar için tasarlanan eğitim içerikleriyle fark yarattığını söyleyen Acar, "Ateşböceği öğrenim birimlerinde çocukların yaş grubuna uygun, sahaya uygun, uygulamalı bir program var. Çocuklar sadece dinlemiyor; dokunuyor, yapıyor, deniyor, üretiyor, paylaşıyor… Bizim için en önemli kazanım, çocuğun 'katılımcı' değil 'üretici' olması. Bu yıl programın içine bir yenilik daha ekledik: AI masal atölyesi… Çünkü yapay zekâ artık geleceğin değil, bugünün gerçeği ve çocuklarımızı bu dünyaya bugünden hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Sait Tosyalı: "'Eğitimle Daha İyiye' projesi kalıcı umut yaratan çok değerli bir etki ortaya koyuyor"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, MediaMarkt Türkiye ile yürütülen iş birliğinin sahada yarattığı kalıcı etkiye vurgu yaparak şunları söyledi: "TEGV'de eğitimde gerçek etkinin süreklilik ve ölçülebilirlikle mümkün olduğuna inanıyoruz. Deprem sonrası dönemde çocukların eğitimle bağını korumak hayatiydi ve MediaMarkt Türkiye ile iş birliğimiz, 26 yıldır çocuklarla buluşan Ateşböceklerimizin kapasitesini güçlendiren, kalıcı fayda yaratan örnek bir dayanışmaya dönüştü. Vakfımız 30 yılı geride bırakırken biliyoruz ki nitelikli eğitim, bir defalık bir destek değil; çocukların hayatına uzun vadeli bir eşliktir. "Eğitimle Daha İyiye" projesi bu anlayışla büyüyen, düzenli takip edilen ve kalıcı umut yaratan çok değerli bir etki ortaya koyuyor."

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MediaMarkt Türkiye ve TEGV'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Napoli’den Galatasaray’a dev jest Napoli'den Galatasaray'a dev jest
Skandal sözlerin bedeli çok ağır oldu Fenomen isim tutuklandı Skandal sözlerin bedeli çok ağır oldu! Fenomen isim tutuklandı

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:29:57. #7.11#
SON DAKİKA: MediaMarkt Türkiye ve TEGV'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.