MediaMarkt Türkiye ve TEGV\'den deprem bölgesinde 11 bini aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği

Depremin hemen ardından bölgeye "bir defalık destek" yerine, çocukların eğitimle bağını koparmayan sürdürülebilir bir modelle katkı sunmayı hedefleyen MediaMarkt Türkiye, bu ortaklığı 4 yıla yayarak 24.000 çocuğa ulaşmayı ve 300.000 öğrenim saatine çıkmayı amaçlıyor. MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun faaliyet gösterdiği 11 ülke arasında bugüne dek hayata geçirilen en büyük toplumsal yatırım olma özelliğini taşıyan program, şirketin toplumsal etki vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye uzun soluklu ve somut katkı sunmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile "Eğitimle Daha İyiye" projesini hayata geçiren MediaMarkt, çocukların nitelikli eğitime erişimine destek olmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından MediaMarkt Türkiye, TEGV'in Ateşböcekleri mobil etkinlik noktası modelini, 4 yeni öğrenim birimi ile güçlendirdi. Sahada kurulan ve bölgedeki okulları gezerek çocuklara ulaşan sürdürülebilir eğitim düzeni ile Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bugüne dek 11 bini aşkın çocuğa umut oldu.

Yapay zekâ atölyeleriyle çocukların dijital becerileri gelişiyor

MediaMarkt'ın desteklediği Ateşböceği öğrenim birimlerinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım, bilim ve sanat gibi farklı alanlarda kısa ve uzun süreli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu öğrenim birimlerinde bugüne dek yaklaşık 146 bin saatlik etkinlik yapıldı. Programın bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri ise Ateşböcekleri öğrenim birimlerine yapay zekânın kalıcı bir içerik olarak dahil edilmesi oldu. Bu yaklaşım; çocuklara yapay zekânın "yerine düşünen" değil, doğru kullanıldığında üretimi büyüten bir araç olduğunu öğretmeyi hedefliyor.

Aralık 2025'te başlatılan Yapay Zekâ Hikâye Etkinliği, bugüne kadar 364 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Atölyelerde çocuklar kendi hikâyelerini yazıyor; karakterleri, duyguyu ve dünyayı tanımlıyor. Programın bir sonraki adımında, atölyelerde üretilen hikâyelerin bir araya getirilerek 2026 sonunda tüm çocukların yararlanabileceği dijital bir çocuk masalları kütüphanesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Farklı illerde çocuklarla sanat ve drama odaklı atölyeler gerçekleştiren Ceyda Düvenci ve Taş-Kağıt-Makas ekibi ile yapay zekâ atölyelerinde çocukları bu teknolojiyle tanıştıran Bager Akbay gibi isimler de projeye katkı sunmaya devam ediyor. TEGV ile Ekim 2023'ten bu yana devam eden projenin önümüzdeki yıllarda 24 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor. Depremin üçüncü yıl dönümünde Hatay'a yapılan ziyarette, MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, projenin önemli kilometre taşlarını paylaştı.

Hulusi Acar: "Eğitimle Daha İyiye sadece bir proje değil, sürekli büyüyen bir bağ"

Türkiye'nin lider elektronik perakendecisi olarak büyümeyi sadece ticari sonuçlarla değil; çevreye ve topluma değer katan, uzun vadeli etki yaratan bir yaklaşım olarak gördüklerini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Ateşböcekleri TEGV'in çok köklü ve çok değerli bir eğitim modeli. Biz MediaMarkt olarak bu modele, deprem bölgesinde çocukların ihtiyacına odaklanarak somut ve uzun soluklu bir katkı sunmak istedik. Bu projeyi hiçbir zaman 'uzaktan destek' gibi görmedik. İki yıldır ekiplerimiz bölgeye düzenli olarak gidiyor; sahadaki birimleri ziyaret ediyor, içeriklerin sahadaki gerçekliğe uygun gelişmesi için birlikte öğreniyor. Bu sebeple "Eğitimle Daha İyiye" sadece bir proje değil; sahada yaşayan, sürekli güncellenen ve birlikte büyüyen bir bağ haline geldi" dedi.

Hulusi Acar: "Bizim için en büyük kazanım çocukların katılımcı değil, üretici olması"

Programın çocuklar için tasarlanan eğitim içerikleriyle fark yarattığını söyleyen Acar, "Ateşböceği öğrenim birimlerinde çocukların yaş grubuna uygun, sahaya uygun, uygulamalı bir program var. Çocuklar sadece dinlemiyor; dokunuyor, yapıyor, deniyor, üretiyor, paylaşıyor… Bizim için en önemli kazanım, çocuğun 'katılımcı' değil 'üretici' olması. Bu yıl programın içine bir yenilik daha ekledik: AI masal atölyesi… Çünkü yapay zekâ artık geleceğin değil, bugünün gerçeği ve çocuklarımızı bu dünyaya bugünden hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Sait Tosyalı: "'Eğitimle Daha İyiye' projesi kalıcı umut yaratan çok değerli bir etki ortaya koyuyor"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, MediaMarkt Türkiye ile yürütülen iş birliğinin sahada yarattığı kalıcı etkiye vurgu yaparak şunları söyledi: "TEGV'de eğitimde gerçek etkinin süreklilik ve ölçülebilirlikle mümkün olduğuna inanıyoruz. Deprem sonrası dönemde çocukların eğitimle bağını korumak hayatiydi ve MediaMarkt Türkiye ile iş birliğimiz, 26 yıldır çocuklarla buluşan Ateşböceklerimizin kapasitesini güçlendiren, kalıcı fayda yaratan örnek bir dayanışmaya dönüştü. Vakfımız 30 yılı geride bırakırken biliyoruz ki nitelikli eğitim, bir defalık bir destek değil; çocukların hayatına uzun vadeli bir eşliktir. "Eğitimle Daha İyiye" projesi bu anlayışla büyüyen, düzenli takip edilen ve kalıcı umut yaratan çok değerli bir etki ortaya koyuyor."