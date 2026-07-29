MediaMarkt'ta Yaz Dönemi En Çok Aranan Teknoloji Ürünleri - Son Dakika
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MediaMarkt'ta Yaz Dönemi En Çok Aranan Teknoloji Ürünleri

MediaMarkt\'ta Yaz Dönemi En Çok Aranan Teknoloji Ürünleri
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Akıllı telefonlar, klima, robot süpürge ve oyun konsolları yaz döneminde en çok aranan ürünler oldu.

MediaMarkt Türkiye, Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ilişkin en çok aranan teknoloji ürünlerini paylaştı. Markanın online mağazası ve MediaMarkt App verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerin dijital kanallarda en çok aradığı ürünlerin başında akıllı telefonlar geldi. Yaz sezonunun etkisiyle klima ve serinletici ürünlere olan ilgi artarken, mobil yaşamı destekleyen aksesuarlar da aranan ürünler arasında yer aldı.

Teknolojiseverlerin ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesiyle konforlu bir alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin dijital alışveriş trendlerini paylaştı. Online mağazası ve MediaMarkt App üzerinden derlenen arama verilerine göre, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde tüketicilerin teknoloji ilgisi mobil cihazlardan yaz sezonuna özel ürünlere kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

Mobil yaşamın vazgeçilmezleri en çok aranan ürünler oldu

Markanın dijital kanal verilerine göre üçüncü çeyrekte en çok aranan teknoloji ürünü akıllı telefon oldu. Tablet, akıllı saat, kulak içi kulaklık ve bluetooth kulaklık da tüketicilerin en çok araştırdığı ve dijital sepetine attığı ürünler arasında yer aldı. Laptop, monitör ve powerbank gibi mobil yaşamı ve istediğin yerden çalışmayı destekleyen ürünlere olan ilginin de dönem boyunca sürdüğü görüldü.

Yaz sıcaklarıyla birlikte ev teknolojilerine ilgi arttı

Yaz sezonunun kendini hissettirmesiyle birlikte klima, dijitalde en çok aranan ürünler arasındaki yerini korudu. Ev işlerini kolaylaştıran robot süpürge ve günlük yaşamın keyifli bir parçası haline gelen kahve makinesi de tüketicilerin ilgisini çeken ürünler arasında öne çıktı. Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşya kategorisindeki ürünlere olan talebin de dönem genelinde istikrarlı şekilde devam ettiği gözlendi.

Eğlence ve ulaşımda da öne çıkan ürünler oldu

Üçüncü çeyrekte eğlence teknolojilerine olan ilgi de göze çarptı; oyun konsolu ve televizyon en çok aranan ürünler arasındaki yerini korudu. Şehir içi ulaşımda pratik bir alternatif olarak öne çıkan elektrikli scooter da tüketicilerin dönem boyunca ilgiyle aradığı ürünler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

Mediamarkt, Teknoloji, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MediaMarkt'ta Yaz Dönemi En Çok Aranan Teknoloji Ürünleri - Son Dakika

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