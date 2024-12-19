İstanbul Marketing Summit\'te ilk gün geride kaldı!

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Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit'te birinci günü yoğun katılımcı ilgisiyle tamamlandı. 3 gün sürecek etkinliğin açılış gününde; TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, UNICEF Özel Sektör Kaynak Geliştirme Ortaklık İletişimi Uzmanı Gülcem Bayer Deniz, MediaMarkt Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu, EasyCep META Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu başta olmak üzere birçok önemli isim sahneye çıktı.

"Türkiye'deki şirketler 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında epey yol kat etti"

İstanbul Marketing Summit'in açılışında konuşma yapan İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, bu yıl sürdürülebilir başarı, gençlik ve marka iş birlikleri olmak üzere üç odak noktalarının bulunduğunu belirtti. Etkinliğin açılış oturumunda ise TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen sahnedeydi. Türkiye'deki şirketlerin 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında epey yol kat ettiğini ancak daha yürünecek çok yolun olduğunu söyledi. Dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Sökmen, "Bizler bu dönüşüm sürecinde yeni fırsatlar yaratabiliriz. Bunun için de yaratıcı ve öngörülebilir olmak gerekiyor." dedi.

İstanbul Marketing Summit'te katılımcılarla buluşan konuşmacılardan bir diğer isim de MediaMarkt Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu oldu. MediaMarkt'ın son yıllarda bütün markalara örnek olacak şekilde pozitif ivme yakaladığının altını çizen Yolcu, "Güçlü yanlarımızın yanı sıra eksikliklerimiz de oluyor. 2 yıl önce de yine bu eksikliklerimizin birinin farkındalığına eriştik. Fark ettik ki MediaMarkt olarak gençlerle sıkı bir iletişim kuramamışız. Nasıl geliştirebileceğimizi planladık, bu noktada etkinliklerde ve üniversite buluşmalarında gençlerle bir araya geldik, onları dinledik ve eksikliklerimizi belirleyerek Gencimm platformunu oluşturduk. Üniversite temsilciliklerinin olacağı bu projeyle de gençlere çeşitli avantajlar sağlayacağız." dedi.

İstanbul Marketing Summit'in "Social Media Out Artifical Media In" oturumunda ise EasyCep CMO'su Samet Ensar Sarı konuşmacı olarak yer aldı. 2009 yılında Türkiye'de markaların sosyal medyaya girmesi için toplantılar yaptığını ifade eden Sarı, sosyal medyanın hem reklamcılık tarafında hem de pazarlama tarafında evrildiğini, bunu yakalayan markaların da günümüz dünyasında başarılı işlere imza attığını söyledi.

"Mesajına dönüş alabilen tüketicilerin marka aidiyeti artıyor"

Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu da İstanbul Marketin Summit'in ilk gününde sahneye çıkan isimler arasında yer aldı. Türkiye'nin hem Instagram kullanımında hem de Instagram mesajlaşma fonksiyonlarında öne çıkan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Tavşanoğlu, "Meta platformlarında markalar ve insanlar arasında her gün 600 milyon konuşma gerçekleşiyor. Türkiye'de bu platformlar arasında Instagram oldukça öne çıkarken, araştırmalar mesajına dönüş alabilen tüketicilerin marka aidiyetinin oldukça arttığını gösteriyor." dedi.

Bu yıl "Boşluklar" temasıyla gerçekleşen İstanbul Marketing Summit'te gerçekleştirdiği konuşmada markaların yarattığı sosyal etkinin iletişimini yapması gerektiğini söyleyen UNICEF Özel Sektör Kaynak Geliştirme Ortaklık İletişimi Uzmanı Gülcem Bayer Deniz, şirketlerin çocuk hakları üzerine geliştirdikleri projelerde ilk etapta markanın çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Akabinde bir sivil toplum kuruluşuyla ortak olunabileceğini söyleyen Deniz, "Gönüllü ekiplerinizi kurun ve etkinizin iletişimini iyi yapın." dedi.

Yapay zekâ ve yaratıcılık başta olmak üzere iş dünyasındaki yeni trendlerin yarattığı boşluklara dikkat çeken İstanbul Marketing Summit'te düzenlenen panellerde yeni nesil pazarlama, dijital dünya, döngüsel ekonomi, cinsiyet eşitliği, üretken yapay zekâ, enerji kaynaklarının dönüşümü gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınıyor. Zorlu PSM'de gerçekleşen etkinlik, 18-19 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.