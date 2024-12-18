MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Projesi

MediaMarkt\'tan Deprem Bölgesine Eğitim Projesi

MediaMarkt, TEGV ile 'Eğitimle Daha İyiye' projesinde yapay zeka eğitimleri veriyor.

18.12.2024 15:50
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MediaMarkt'ın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle yürüttüğü "Eğitimle Daha İyiye" projesi kapsamında sanatçı ve eğitmen Bager Akbay, Gaziantep ve Hatay'ın ardından Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklara yapay zekayı anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Eğitimle Daha İyiye" projesi, deprem bölgelerinde çocukları eğitim atölyeleriyle desteklemeye devam ediyor.

TEGV'in mobil öğrenim birimi olan tam donanımlı 4 adet "Ateşböceği Eğitim Tırı"nın yapım ve işletme sponsoru olan MediaMarkt'ın aracılığıyla çocuklarla bir araya gelen Bager Akbay, çocuklara yapay zekanın temel kavramlarını anlattı. Akbay, çocuklara erken yaşlarda teknoloji ve yapay zeka farkındalığı kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Depremden etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanan MediaMarkt, TEGV işbirliğiyle hayata geçen proje ile bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı.

Ateşböceği Öğrenim Birimleriyle dört yılda en az 24 bin çocuğa eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan MediaMarkt atölye çalışmalarını sürdürülebilir kılarak eğitim biriminin bulunduğu şehirlerdeki tüm çocuklara erişmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Deprem Bölgesine Eğitim Projesi - Son Dakika

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