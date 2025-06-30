Samsung Butiği MediaMarkt Tech Arena'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung Butiği MediaMarkt Tech Arena'da Açıldı

Samsung Butiği MediaMarkt Tech Arena\'da Açıldı
30.06.2025 09:59
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MediaMarkt, Samsung ile iş birliğini güçlendirerek Tech Arena'da yeni bir butik mağaza açtı.

MediaMarkt Türkiye, Samsung Electronics Türkiye ile iş birliğini artırıyor. MediaMarkt'ın Marmara Park AVM'deki teknoloji deneyim mağazası Tech Arena'da butik mağaza açan Samsung, yenilikçi ürünlerini MediaMarkt müşterilerinin deneyimine sunacak. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, Tech Arena'nın Samsung'la güçlenerek gerçek bir teknoloji arenası olarak hizmete devam edeceğini söyledi.

MediaMarkt Türkiye ve Samsung Electronics Türkiye mevcut iş birliklerini güçlendirerek, yeni mağaza açılışı ile kapsamını genişletti. Bu kapsamda, MediaMarkt'ın tamamen deneyim odaklı konsept mağazası Tech Arena'da Samsung butiği açıldı. İstanbul Marmara Park AVM'de 6500 metrekarelik alanda "Markaların ve Teknolojinin Evi" olarak tanımlanan mağazada, butik bir alanda Samsung'un tabletten akıllı telefona, beyaz eşyadan klimaya tüm ürünleri teknoloji severlerle buluşacak. Teknoloji severlere yeni bir deneyim sunmaya hazırlanan butik mağaza, 27 Haziran Cuma günü Samsung Türkiye CEO'su Jeff Jo ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar'ın katılımıyla düzenlenen bir törenle açıldı.

Jeff Jo: "Tüketiciler en yeni teknolojilerimizi deneyimleyerek keşfedecek"

Samsung Electronics Türkiye CEO'su Jeff Jo, yaptığı açılış konuşmasında, "Tüketicilerimize ulaştığımız her noktayı çok önemsiyoruz. Bu vizyonla Türkiye'de online alışverişin yanı sıra deneyim odaklı perakende yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. MediaMarkt Türkiye'nin teknoloji odaklı konsept mağazasında açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni butik mağazamız, özel deneyim alanlarıyla tüketicilere farklı ürün gruplarımızı ve yenilikçi teknolojilerimizi deneyimleme imkanı sunacak. Tüketiciler, AI teknolojilerinin evde ve mobil cihazlarda hayatı kolaylaştırma biçimlerini alanında uzman ekiplerimiz eşliğinde keşfedebilecek ve MediaMarkt'ın hizmet kalitesiyle konforlu bir alışveriş keyfi yaşayacaklar" dedi.

Hulusi Acar: "Samsung ile güçlenen Tech Arena gerçek bir teknoloji arenası olarak hizmet veriyor"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar ise "Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuzla tüm fiziksel mağazalarımızı ve online alışveriş kanalımızı müşterilerimizin uçtan uca benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşayabileceği şekilde kurguluyoruz. Bu anlayışla 2023 yılında Marmara Park mağazamızı müşteri deneyiminin merkezi olan gerçek bir teknoloji arenasına dönüştürdük. Yeni mağaza konseptimiz ile tüm teknoloji severlere eşsiz bir atmosferde, en yeni teknolojileri deneyimleyebilecekleri çok özel bir mağaza oluşturduk. 6500 m2 mağazamızda yer alan marka butiklerimiz arasında artık Samsung'un da yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Satış alanındaki mini deneyim alanları ile Samsung'un en yeni teknolojilerini ve inovatif ürünlerini ziyaretçilerimizle buluşturacak, dünyanın önde gelen teknoloji trendlerine dokunarak doğrudan deneyimleme imkanı sunacağız. Barista Club'tan GameZone alanlarına, birçok özel konsept deneyim alanıyla Tech Arena, Samsung butik mağazasıyla güçlenen ürün yelpazesiyle teknoloji severleri ağırlamaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsung Butiği MediaMarkt Tech Arena'da Açıldı - Son Dakika

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