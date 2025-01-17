Eğitimle Daha İyiye: Hatay'da Çocuklarla Atölye - Son Dakika
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Ekonomi

Eğitimle Daha İyiye: Hatay'da Çocuklarla Atölye

Eğitimle Daha İyiye: Hatay\'da Çocuklarla Atölye

MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay'da çocuklara eğitim ve yaratıcı drama atölyesi düzenlendi.

17.01.2025 11:17
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MediaMarkt Türkiye ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle hayata geçirilen "Eğitimle Daha İyiye" projesi kapsamında Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucuları Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır, Hatay'da çocuklarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın TEGV işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" projesi, deprem bölgelerindeki çocukları eğitim atölyeleriyle desteklemeye devam ediyor.

Proje kapsamında ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi çocuklarla kitap okuma etkinliği düzenleyen Düvenci ve Cüreklibatır, daha sonra TEGV'in Hatay'daki Bilim Ateşböceği Eğitim Tırı'nda yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirdi. Çocuklara duygularını daha iyi tanıyabilme ve ifade edebilme fırsatı sunulan atölyede hem eğlenceli hem de öğretici drama çalışmaları yapıldı.

Depremden etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanan MediaMarkt, TEGV'in mobil öğrenim birimi olan tam donanımlı 4 adet Ateşböceği Eğitim Tırı'nın yapım ve işletme sponsoru oldu.

"Eğitimle Daha İyiye" projesi ile bir yılda yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşıldı. Ateşböceği Öğrenim Birim'leriyle 4 yılda deprem bölgelerinde yaşayan 25 bin çocuğa eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Unvan, 6 Şubat depremleri sonrası, bölgedeki çocukların eğitimine destek olabilmek için TEGV ile güçlerini birleştirdiklerini ve 4 Ateşböceği Gezici Eğitim Birimi'yle 2024 boyunca 5 bin çocuğa erişerek 9 farklı okulu ziyaret ettiklerine dikkati çekti.

Unvan, "Bu hafta ise Hatay'da, Ceyda Düvenci ve Taş Kağıt Makas Atölyesi'yle birlikte çocuklarımızın gözlerindeki parıltıya ve umuda tanıklık ettik. Bu anlamlı yolculuğa emek veren, destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Ceyda Düvenci de MediaMarkt Türkiye ve TEGV'in çocuklara sunduğu desteğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Düvenci, Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak, Ateşböceği Eğitim Tırı'nda yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projenin bir parçası olarak, depremzede çocuklar için kurucularımızdan Aslı Cüreklibatır'ın katılımıyla, önce çocuklarla etkileşimli hikayeler okuduk. Ardından da yaratıcı drama eğitmenimiz Büşra Taşpınar Ertürk ile yaratıcı drama atölyesi düzenledik. Atölye ile çocuklara kendilerini ifade etme, duygularını anlama ve paylaşma fırsatı sunmaya, onlara sanatsal bir terapi ortamı sağlamaya çalıştık. Bu kıymetli projeye katkıda bulunmaktan ve çocuklarımıza sanat aracılığıyla dokunabilmekten dolayı son derece mutluyuz."

Kaynak: AA

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