İstanbul Marketing Summit'te heyecan ikinci günde de devam etti! - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Marketing Summit'te heyecan ikinci günde de devam etti!

İstanbul Marketing Summit\'te heyecan ikinci günde de devam etti!

Türkiye'nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden İstanbul Marketing Summit'te ikinci gün heyecanı geride kaldı. Zorlu PSM'de kapılarını açan etkinlik alanında uzman birçok önemli ismi bir araya getiriyor.

23.12.2024 16:52
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Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açan İstanbul Marketing Summit'e ikinci gününde de katılımcıların yoğun ilgisi sürüyor. 3 gün süren etkinliğin ikinci gününde; Alarko Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi ve Marka Ortaklıklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pelin Batu, Kagmedia Sports Kurucusu Anıl Güler, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Unvan, Mili Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Milli Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ve DJ Mahmut Orhan başta olmak üzere birçok önemli isim sahneye çıktı.

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA HERKESİN ODAK NOKTASI

İstanbul Marketing Summit'te konuşma yapan Alarko Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun, yatırımlarındaki gelişmeler doğrultusunda markanın daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir alana yöneldiğini paylaştı. Gelecek hedeflerinden bahseden Çoşkun, ''2025 yılında ''Değerin Yeni Tanımı'' mottosunun daha da güçlendirerek sosyal projelerimizle daha çok dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye ve Kazakistan'daki topraksız tarım alanlarımızı 10 bin metrekareye çıkartarak dünyada üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz.'' dedi.

İstanbul Marketing Summit'te katılımcılarla buluşan konuşmacılardan bir diğer isim de Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi ve Marka Ortaklıklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pelin Batu oldu. Garanti BBVA için zorlu ama yeniliklerin olduğu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Pelin Batu, '' Geçmişten bu yana en önem verdiğimiz konuların başında dijitalleşme ve hız geliyor. Bu kapsamda yapay zeka çözümlerini inovatif bir şekilde kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefledik. İlkleri keşfetmek ve bunu sürdürülebilir olarak yapabilmek ise müşteriyi tanımaktan geçiyor. Bu noktada ana mottomuz ''Empati'' oldu. '' dedi.

İstanbul Marketing Summit'te MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Unvan ve markanın yeni yüzü DJ Mahmut Orhan da konuşmacı olarak yer aldı. Yeni marka iş birlikleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Tolga Unvan, ''Hem gençliğin nabzını tutan hem de teknolojinin bizi birleştirdiğine inandığımız için Mahmut Orhan ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliğinin etkisiyle uygulamamızın indirilme oranları 3 kat artış gösterdi. Global ekip tarafından da bu yükseliş adına tebrikler geldi. Önümüzdeki dönemlerde birlikte çok güzel çalışmalarımız olacak.'' dedi. Marka iş birliğine dair ne kadar uyumlu olduklarından bahseden Mahmut Orhan, ''Çevremden bu çalışmanın taraflar için ne kadar uyumlu olduğuna dair yorumlar aldım. Bireysel olarak da hızlıca uyum sağlayabildiğim ve aidiyet hissettiğim için mutluyum.'' dedi. Yapay zekanın hayatımızdaki değişim etkisinden bahseden Orhan, ''Çalışmalarıma ilk başladığım yıllarda, ekipçe ve günlerce çalışıp hazırlayabildiğimiz projeleri günümüzde yapay zeka sayesinde birkaç dakikada yapabiliyoruz. Bu noktada gerçekten önemli derecede faydasını göreceğimiz bir araç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ise çıkaracağım albümde yapay zeka ile hazırlanmış birbirini tamamlayan hikayelerden oluşan 10 klip hazırlayacağız.'' dedi.

''MARKALARIN SPORCULARA BAŞARI YOLCULUĞUNDA DESTEK OLMASI GEREKİYOR"

Kagmedia Sports Kurucusu Anıl Güler, Mili Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Milli Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı da İstanbul Marketing Summit'in ikinci gününde sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.

İstanbul Marketing Summit'te gerçekleştirdiği konuşmada markaların ''Birliktelik İletişimi'' yapması gerektiğini söyleyen Kagmedia Sports Kurucusu Anıl Güler, firmaların sporcularla gerçekleştirdikleri sponsorluklardan ve başarının göreceliğinden bahsetti. Güler, ''Başarı göreceli bir kavram, burada yalnızca sonuç odaklı değil aynı zamanda sporcunun hikayesi ve çalışma sürecinin de topluma aktarılması gerekiyor. Bu noktada da sponsorlukların sporcuların çalışmalarının daha sağlıklı ilerlemesinde desteği önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran sponsorluklarda artış görüyoruz fakat bu oran özellikle bireysel sporcular için hala yeterli değil. Geçtiğimiz olimpiyatlarda elde edilen başarılar göz önüne alındığında madalyaların bireysel sporculardan geldiğini de unutmamak gerekiyor." dedi.

Olimpiyatlardan üçüncülükle dönen Milli Güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu ise, ''Bu zamana kadar katıldığım en güzel olimpiyatın 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyebilirim çünkü madalya ile döndüm. 2028'te Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlarda ise hedefim adımı tarihe altın harflerle yazdırarak altın madalya ile dönmek.'' dedi. Milli Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ise gelecek hedeflerinden bahsederek ''En sevdiğim olimpiyat benim madalya ile döndüğüm olimpiyat olacak. Hayallerime hazırlanırken önem verdiğim şeylerden biri de keşke demeden ülkeme dönecek olmak.'' dedi.

Etkinlikler, Mediamarkt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Marketing Summit'te heyecan ikinci günde de devam etti! - Son Dakika

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