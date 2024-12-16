İstanbul Marketing Summit, yarın kapılarını açıyor!

Ekonomi

Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 17-18-19 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de kapılarını açacak olan etkinlikte bu yıl da birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

UZMAN İSİMLER YER ALIYOR

3 gün sürecek etkinlik boyunca; MediaMarkt Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu, MediaMarkt Türkiye | Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, Oyuncular; Hazar Ergüçlü, Hafsanur Sancaktutan, Perihan Savaş ve Doğukan Güngör, Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, DJ & Prodüktör Mahmut Orhan, TAB Gıda CMO'su Caner Alpaslan, Eczacıbaşı Evital Genel Müdürü Berk Boyacıgil ve CarrefourSA Pazarlama & Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin başta olmak üzere alanında uzman birçok isim katılımcılarla buluşacak.

"HEM SEKTÖRDEN HEM SANAT DÜNYASINDAN BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİ SAHNEMİZDE AĞIRLAYACAĞIZ!"

Etkinliğe ilişkin konuşan İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, "İstanbul Marketing Summit'te dokuzuncu kez iletişim ve pazarlama sektörünün temsilcilerini bir araya getireceğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu yıl da hem sektörden hem sanat dünyasından birçok önemli ismi sahnemizde ağırlayacağız. 'Boşluklar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 3 gün boyunca iş dünyasında değişen trendlerle birlikte oluşan boşlukları ve bu boşlukların nasıl doldurulduğunu ele alacağız." dedi.

Yapay zekâ ve yaratıcılık başta olmak üzere iş dünyasındaki yeni trendlerin yarattığı boşluklara dikkat çekecek olan İstanbul Marketing Summit'te düzenlenecek panellerde yeni nesil pazarlama, dijital dünya, döngüsel ekonomi, cinsiyet eşitliği, üretken yapay zekâ, enerji kaynaklarının dönüşümü gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınacak.