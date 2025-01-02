Medical Point'e Yeni Çocuk Cerrahı

Ekonomi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun'u dahil etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hasta kabulüne başlayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun'un uzmanlık alanları arasında Toraks, Meme Cerrahisi, Karın Duvarı Defektleri, Gastrointestinal, Onkolojik Genito-Üriner Sistem Cerrahileri, Yenidoğan Cerrahileri, Cerrahi Sünnet, Hipospadias, Epispadias, İnguinal Bölge Cerrahisi ile Cinsiyet Gelişim Kusuru Olan Hastalara Düzeltme Ameliyatları, Laparoskopik Cerrahi, Endo-Ürolojik Girişimler, Endoskopi ve Kolonoskopi bulunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.