Mehmet Yavru\'nun Deri Atölyesi

Denizli'de Acıpayam ilçesinde yaşayan Mehmet Yavru, evinin altına kurduğu küçük atölyede tamamen deriden el emeği göz nuruyla diktiği çanta ve cüzdanları Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yavru, yıllardır evinin altına kurduğu küçük atölye de tamamen deriden çanta ve cüzdan üretiyor. Yaklaşık 500 modelde farklı renklerle el emeği göz nuru ile çanta, cüzdan imal eden Mehmet Yavru, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerindeki mağazalara toptan gönderiyor. Mehmet Yavru'nun el işi ürünlerini alan mağazalarda yurt dışına ihracat yapıyor.

Kendisinin deri mont dikim ustası olduğunu iki binli yıllarda kendi işyerini açtığını anlatan Mehmet Yavru, "Suçatı Mahallemiz bir zamanlar derinin başkenti idi. Burada ürettiğimiz deri montlar başta Rusya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilirdi. 1990'lı yıllarda deri sektörünün sıkıntıya girmesiyle birlikte ben evimin altında kendi işyerimi açtım. İlk olarak deriden kendi tasarladığım cep telefonu kılıflarını dikmeye başladım. Sonrasında ise tamamen deriden çanta ve cüzdan imalatına girdim. Kendi tasarladığım ürün kalıplarıyla yaklaşık 500'e yakın modelde çeşitli renklerde hakiki deri çanta ve cüzdan imal ediyorum. Tamamen el işçiliğiyle ürünlerimi hazırlıyorum. Kendi markamla toptan olarak Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiyorum. Benden ürünleri alan toptancılar, mağazalar bu ürünleri yurt dışındaki müşterilerine ihraç ta ediyor. İmalatta eşim ve çocuklarımda bana yardım ediyor. El emeği ile yaptığımız için deri ürünleri hazırlamak uzun sürüyor. Maliye kayıtlarım, üretim izinlerim hepsi var. Yakında emeklilik hakkımı da kazanıyorum. Ama üretmeye yeni ürünleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim. İşimi severek yapıyorum" dedi. - DENİZLİ