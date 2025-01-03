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Ekonomi

Memur Sen'den Zam Talepleri

Memur Sen\'den Zam Talepleri

Ahmet Yasav, kamu görevlileri için 2025'te %15 artış ve %10 refah payı talep etti.

03.01.2025 12:30
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Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav memur ve memur emeklilerine yapılan zam sonrası bir açıklama yaparak, "2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandı. 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon yüzde 15,75 ve enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak gerçekleşti. Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için belirlediği yüzde 6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı yüzde 11,54 oldu. Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon yüzde 60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 artış belirledi. Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir.

Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır. Sabit ücretliler için ortaya konulan gerekçenin aynısını, sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz. Gelir dağılımında adalet için refah payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Memur Sen'den Zam Talepleri - Son Dakika

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