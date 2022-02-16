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Memur-Sen Genel Başkanı'ndan müjde gibi sözler: 3600 ek gösterge yılın ilk yarısında tamamlanacak - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı'ndan müjde gibi sözler: 3600 ek gösterge yılın ilk yarısında tamamlanacak

16.02.2022 19:18

Milyonlarca kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge için yapılan ilk toplantı bitti. Toplantıdan sonra konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci toplantının 16 Mart'ta düzenleneceğini açıklayarak, "Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık" dedi.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ilk komisyon toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlıkta yapıldı.

MÜJDEYİ VERDİ

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.

"VAATTEN ÇIKTI KARARA DÖNÜŞTÜ"

3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, "Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

GENİŞ KATILIM OLDU

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri de katıldı.

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Ali Yalçın, Memur Sen, Mart, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı'ndan müjde gibi sözler: 3600 ek gösterge yılın ilk yarısında tamamlanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı'ndan müjde gibi sözler: 3600 ek gösterge yılın ilk yarısında tamamlanacak - Son Dakika
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