Memur ve emeklinin beklediği zam! Yüzde 2.5'lik fark eklendi! Kim ne kadar alacak?

Genelgede, yeni düzenleme ile belediyeler, il özel idarelerinin meclisleri, yönetim kurulları de belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla Şubat ayı sonuna kadar net ücretleri yeniden tespit etmekle yetkili kılındı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ALACAK?

Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen sözleşmeli personelle 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde sözleşmelerinin yenileme işlemleri Şubat sonuna kadar tamamlanacak.

Haziran sonuna kadar tam zamanlı sözleşmeli çalışacak; avukatın ücret tavanı 8 bin 557 lira, çocuk eğiticinin 5 bin 850 lira, diş tabibi 8 bin 74 lira, eczacı 7 bin 760 lira, matematikçi 8 bin 471 lira, tekniker 7 bin 431 lira, ebe 6 bin 313 lira olacak.

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

İKRAMİYELERDE SON DURUM

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8673 liraya çıktı. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.