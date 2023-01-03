Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları... - Son Dakika
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Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları...

03.01.2023 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon verilerine göre yüzde 16,47 oranında zam alacak memur ve emeklilere müjde vererek, "Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte zam oranına göre yeni maaş tablosu...

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı.

ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan, yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları...
YORUMLAR (7)
  • YALÇIN YILMAZ: Gazan Mübarek Olsun YİĞİDİM Yüce ALLAHIM Senden Ve Kahraman Şanlı ORDUMUZDAN Razı Olsun BAŞKOMUTANIM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Maydonoz kafalılar çatlasın ,daha ne yapsın %87 muaazam artış ,Şükür yaratan bereket versin Cevap Yaz 24 54 Yayından Kaldır
  • Ümit Baş: BU DURUMDA OY VERİRKEN EMEKLİLER DÜŞÜNSÜN DEMEK DÜŞER BİZE DE İLERDE BİR EYT MAĞDURU OLACAĞIZ BİZDE BUNUN İÇİN OY VERMEYECEĞİZ Cevap Yaz 70 35 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları... - Son Dakika
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