Üye Girişi
Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı - Son Dakika

Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı

14.02.2022 16:04
Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirildiğini duyurmasının ardından denetimlerine sıkı bir şekilde başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirildiğini duyurmasının ardından denetimlerine sıkı bir şekilde başladı.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiren kararına ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan denetim seferberliğine tüm gücüyle destek vermek amacıyla harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele etmek amacıyla kararın uygulamaya başladığı gün denetimlere de sıkı ve hızlı bir şekilde başladı.

"Sahadaki denetimlerimiz başladı"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz pek çok ekiple sahada denetimlere başladıklarını ifade ederek, bu noktada yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan denetim seferberliğine de tüm imkanlarıyla destek vereceklerini açıkladı. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren karara tüm Meram esnafını destek vermeye çağıran Başkan Mustafa Kavuş, "Hükümetimizin, milletimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla fedakarlık yaparak aldığı bu kararın tüm birimlerimizle arkasındayız. Ekiplerimiz, KDV indirimini etiketlere yansıtmayan firmalara yönelik kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle tüm esnaflarımızı bu karar başta olmak üzere kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefi ancak birlik ve beraberlik içinde çalışmak ve üretmekten geçtiği unutulmamalıdır" diye konuştu. - KONYA

Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement