Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini tahminler doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamada, "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir" denildi.

"Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını" öngören Kurul'un politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi.

Karara ilişkin açıklamada, "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin, "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya" devam edeceği de vurgulandı.

TCMB 2022'de faize dokunmadı

Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini dört toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 14 seviyesine kadar indirmişti. Merkez Bankası; 2022'nin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise politika faizinde indirme ya da artırma yapmadı.

Son dönemdeki faiz kararları

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş, mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Geçen yıl Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmamış ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmiş, sonraki aylarda da faiz indirimi sürmüştü. Son olarak Aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüştü.