Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!

Merkez Bankası (TCMB) Cuma günü çalışanlarına gönderdiği bir e posta ile bankanın İstanbul Finans Merkezi'ne Haziran- Eylül döneminde taşınılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu Haziran 2022'de İFM'ye taşınmayı planladığını geçen yıl söylemişti. TCMB İstanbul Ümraniye'deki binasına birimlerini nakletmeye yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı.

Yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan, İFM projesi; TCMB, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi kamu bankaları, SPK ve BBDK gibi kamu kurumları ile T.A.O., Enisler ve İş GYO A.Ş. gibi kurumların da yer alması planlanıyor.

İFM 2007 YILINDAN BERİ GÜNDEMDE

2007 yılında genel merkezleri Ankara'da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınacağı açıklanmıştı.

Ümraniye'deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak, 2008'de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM'nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı.

İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012'de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018'e ardından 2020'ye son olarak da 2022'ye ertelenmişti.