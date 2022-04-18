Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı

18.04.2022 09:39
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı

EK Halk Ekmek büfelerinin 43'üncüsünü merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarında açtı.

EK Halk Ekmek büfelerinin 43'üncüsünü merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarında açtı. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Hamza Önder, "Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunlar ve bu memnuniyeti daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek büfelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Daha çok vatandaşa ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarında bir Halk Ekmek büfesi daha açtı.

Karaduvar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, İsa Öner Bulvarına Halk Ekmek büfesi açılmadan önce uzun yol yürüyerek, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasından ekmek alabiliyorlardı. Karaduvar sakinleri, açılan büfe sayesinde artık daha kolay şekilde ucuz ekmeğe ulaşabilecek.

"Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunlar"

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Hamza Önder, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, zorlu ekonomik koşullar yaşanan bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunlar ve bu memnuniyeti daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların daha önce Karaduvar Mahallesinden Halk Ekmek Fabrikasına kadar yürüyerek ekmek aldıklarını belirten Önder, "Biz de kat ettikleri o yol mesafesini ortadan kaldırmak adına Karaduvar Cumhuriyet Parkının önüne 43'üncü ekmek satış noktamızı koymuş bulunmaktayız. 200 gramlık somun ekmeğimizi 1,5 liradan, 300 gramlık Ramazan pidesini de 2,5 liradan satıyoruz. Vatandaşlarımız hizmeti aldıkça, hizmet edildiğini gördükçe bu bize onur verici bir duygu yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

"Buranın halkının geçim kaynakları kısıtlı olduğu için bu ekmeğe şiddetle ihtiyacı var"

Vatandaşlardan Yahya Turhan da "Buraya Halk Ekmek büfesi açılması zaruriydi. Buranın halkının geçim kaynakları kısıtlı olduğu için bu ekmeğe şiddetle ihtiyaçları var. Bir de her evin nüfusu yoğun, en az 4 kişilik aile. Ortalamaya vurduğunuzda günde en az 10-15 lira ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar. Bu noktada verdikleri hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederim. Çok yerinde bir karar olarak görüyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesinin 43. Halk Ekmek büfesi Karaduvar'da açıldı - Son Dakika


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