Mersin'de 2025 Yeşil Dönüşüm Yılı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 2025 Yeşil Dönüşüm Yılı

Mersin\'de 2025 Yeşil Dönüşüm Yılı

MTSO Başkanı Çakır, 2025'in yeşil dönüşüm yılı olacağını ve sanayicilere destek vereceklerini açıkladı.

30.12.2024 16:32
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, 2025'in başta sanayiciler olmak üzere, tüm sektörlerde yeşil dönüşüm yılı olacağını belirterek, "Sanayicilerimize hizmet veren birimleri danışmanlarla, çevre mühendisleriyle güçlendiriyoruz" dedi.

MTSO Yüksek İstişare Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, istihdamdan yatırımlara, tarımdaki sorulardan liman sorunlarına, sanayide yapılması gerekenlerden Suriye'nin yapılanmasında Mersin'in alacağı rollere kadar birçok önemli konu masaya yatırıldı. Üyeler görüş ve önerilerini Başkan Çakır'la paylaştı.

"Mutlaka Suriye'de var olacağız"

Odanın faaliyetleri ve son gelişmeler hakkında bilgi veren Çakır, ilk olarak Suriye'nin bölgeye etkilerini değerlendirdi. Suriye'nin özgürleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, önümüzdeki süreçte en az 400 milyar dolarlık bir kalkınma maliyeti beklendiğini ifade etti. Bölgeye yakınlığı ve bugüne kadar yüzbinlerce Suriyeliye yaptığı ev sahipliği dolayısıyla kurulan yakın ilişkileri nedeniyle Mersin iş dünyasının bu kalkınmaya destek noktasında önemli ayrıcalıklara sahip olduğuna dikkat çeken Çakır, "Bölgede henüz sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak biz bugünden Suriye'de var olmak ve ekonomik kazanım anlamında öncelikli kent olabilmek adına TOBB'la ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarıyla birlikte hareket ediyoruz. Günü geldiğinde, en doğru zamanda Mersin olarak gerek bir temsilcilikle gerekse bir Mersin ofisi modeliyle mutlaka Suriye'de var olacağız" dedi.

"2025, tüm sektörlerde yeşil dönüşüm yılı olacaktır"

Yeni küresel tehditlere de dikkat çeken Çakır, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Yeni bir küresel dalga geliyor. Önümüzde büyük zorluklar var. Bunların başında küresel iklim değişimi ve buna bağlı alınacak önlemler geliyor. Bu kapsamda başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm sektörlerin yaşayacağı sorunlar var. Bu sorunlardan öncelikli olanı ise karbon ve su ayak izini azaltmayı hedefleyen karbon vergisi. Sanayicilerimizin karbon vergisi karşısında küresel rekabet gücünün düşmesini istemiyoruz ve şimdiden MTSO olarak bu konuda sanayicilerimize hizmet veren birimleri danışmanlarla, çevre mühendisleriyle güçlendiriyoruz. 2025 yılı bu anlamda başta sanayicilerimiz olmak üzere, tüm sektörlerde yeşil dönüşüm yılı olacaktır. Elbette dijital dönüşüm olmadan yeşil dönüşüm zayıf kalacağı için bu iki konuyu bir ikiz dönüşüm şeklinde ele alacak çalışmalar içindeyiz. Bu süreçleri sanayicilerimizle, MTSO'nun ilgili meslek komiteleriyle, sanayi sitelerimizle, Mersin Organize Sanayimizle iş birliği içinde yürüteceğiz."

"Mersin ve Adana'yı birleştirmeye çalışıyoruz"

MTSO olarak bu ortak vizyon konularına Mersin ve Adana'nın bile ayrışmadan, birlik ve beraberlik içinde odaklanmasını istediklerini dile getiren Çakır, "250 kent, 300 ticaret ve sanayi odasının üye olduğu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nde (ASCAME) bile 23 ülkenin bu konularda ortak çalışması gereğini gündeme getirdik. ASCAME yönetimi Mersin'in bu düşüncesini önemsedi ve Akdeniz Ortak Sanayi Platformu, Akdeniz Limanları Platformu kurularak bu konularda ortak çalışmalar yapılmasını gündeme aldı. Yani, biz MTSO olarak sanayide yeşil dönüşümden karbon vergisi konularına kadar birçok konuda Mersin ve Adana'yı birleştirmeye çalışıyoruz. 23 Akdeniz ülkesini birleştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada Mersin sanayicileri de bu vizyonla ayrışmadan, parçalanmadan, birleşerek büyümelidir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de 2025 Yeşil Dönüşüm Yılı - Son Dakika

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